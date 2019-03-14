فيسبوك يعلن إصلاح الخلل الذي طرأ على الموقع بشكل كامل

أعلن فيسبوك، اليوم الخميس، عودة الموقع إلى العمل بعد إصلاح مشاكل متعلقة بالخوادم.

وكان عدد من مستخدمي فيسبوك حول العالم أفادوا أمس إصابة الموقع بعطل. وانتشر وسم "facebookdown#" على تويتر مع إشارة إلى عطل فني أصاب التطبيق.

من جهته، أقر فيسبوك بوجود عطل، قائلاً: "نحن على علم بأن بعض المستخدمين حول العالم يواجهون صعوبات في استخدام التطبيق".

وكان مستخدمون في بريطانيا وبعض الدول العربية شكوا من عدم قدرتهم على استخدام الموقع بشكل سليم.

إلى ذلك، أفاد مستخدمو فيسبوك بأن خدمات أخرى يملكها موقع التواصل الأشهر، كـ"إنستغرام وواتساب"، تعاني من انقطاع في الخدمة، الأمر الذي جعل بعضهم يعتقد أن الشركة تتعرض لهجوم إلكتروني فريد من نوعه.

وقال المستخدمون المتأثرون بانقطاع الخدمة، إن رسالة تظهر لهم تعلمهم بأن المشكلة جزء من عملية صيانة مجدولة على الرغم من أن صفحة التطوير الخاصة بفيسبوك لا تشير إلى تلك المشكلات. وكُتب في الرسالة: "سيعود فيسبوك قريبًا".

كما كتب أيضًا: "لقد توقف فيسبوك بسبب أعمال الصيانة الضرورية في الوقت الحالي، ولكن قد تكون قادرًا على استئناف التصفح في غضون دقائق قليلة. وفي غضون ذلك، اقرأ المزيد عن سبب ظهور هذه الرسالة. شكرًا على سعة صدرك أثناء قيامنا بتحسين الموقع".

وذكر آخرون أنهم تمكنوا من الوصول إلى الموقع وتطبيقه، ولكن يبدو أن بعض الوظائف الرئيسية، مثل تحميل الصور أو إضافة حالات أو ضبط صفحات معينة، لا تعمل.

كما أبلغ الأشخاص عن رؤية رسالة بشأن وجود "مشكلة في تحديث حالتك"، وشجعهم الموقع على إعادة المحاولة في غضون بضع دقائق.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد مستخدمون أن خدمة التراسل الفوري مسنجر التابعة لفيسبوك لا تعمل أيضًا. ووفقًا لموقع "داون ديتكتر" Down Detector، يبدو أن المشكلة لا تنحصر بدولة بعينها، إنما تحدث في جميع أنحاء العالم.

يُشار إلى أن خدمات فيسبوك الأخرى، بما في ذلك إنستغرام تعاني من ذات المشكلات، إذ لم يعد مستخدمو الخدمة قادرين على الوصول إلى تطبيقها.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن انقطاع خدمات فيسبوك وإنستغرام ومسنجر وواتساب ليس الأول اليوم، إذ حدث في وقت سابق من اليوم الأربعاء انقطاع في خدمة البريد الإلكتروني التابعة لشركة غوغل جيميل، بالإضافة إلى عدد من خدماتها الأخرى.