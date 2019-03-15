"فيسبوك" يحذف فيديو مجزرة مسجد نيوزيلاندا

حذف موقع "فيسبوك" الفيديوهات التي أظهرت مجزرة مسجد النور في نيوزيلاندا، الجمعة، والتي راح ضحيتها 40 قتيلاً وعشرات الجرحى.

وقالت متحدثة باسم موقع التواصل "فيسبوك" في نيوزيلندا، ميا غارليك، إن الفيديوهات التي أظهرت إطلاق النار في مدينة "كرايست تشرش" قد تم حذفها، بحسب ما نقلت "سي إن إن".

Facebook videos which appeared to show the Christchurch shootings have been taken down, according to a spokeswoman for Facebook New Zealand.



New Zealand police have asked social media users to not share the video. https://t.co/IfcJm9K8fT — CNN (@CNN) March 15, 2019

وأضافت: "أخطرتنا شرطة نيوزيلندا بشأن الفيديو الذي نشر بخاصية البث المباشر، وقد حذفناه، كما حذفنا حسابات القاتل على فيسبوك وإنستغرام".

كما حثت الشرطة رواد مواقع التواصل بعدم مشاركة الفيديو الدموي، والذي تم تداوله بشكل كبير فور وقوع المجزرة.

يذكر أن الفيديو قد تم تصويره عن طريق مرتكب المجزرة بنفسه، وقد بثه مباشرة على مواقع التواصل أثناء إطلاقه النار على الموجودين بالمسجد.