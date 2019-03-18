"فيسبوك" تعزز دعمها للصحافة المحلية الأميركية

أعلنت "فيسبوك" الاثنين أنها ستحول بعض أموالها إلى دعم جهود الصحافة الأميركية في ما يخص "الصحاري الإخبارية" أي المناطق التي تحظى بنسبة تغطية ضئيلة أو معدومة.

وأفادت الشبكة بأن مشروعها "شبكة جمعية الصحافة" سيبدأ تلقي الاقتراحات في أيار/مايو من المناطق التي تفتقر إلى التغطيات الإعلامية المحلية.

وأوضحت أنه اتخذ هذا القرار بعدما أكدت أبحاثه انخفاض الأخبار المحلية في أجزاء عدة من الولايات المتحدة.

وتعمل "فيسبوك" و"غوغل" على تكثيف جهودهما لدعم الصحافة وسط مخاوف من أن تستحوذ شبكات الإعلانات المتطورة الخاصة بهما على معظم الإيرادات الإلكترونية، ما يصعّب المنافسة على المؤسسات الإخبارية.

وفي الولايات المتحدة، أصبحت وسائل التواصل الإجتماعي المصدر الرئيسي للأخبار بالنسبة للأميركيين، وفق دراسة استقصائية نشرها العام الماضي "بيو ريسيرتش سنتر".

ووجدت هذه الدراسة أن 20% من البالغين الأميركيين يحصلون على الأخبار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مقارنة بـ16% يحصلون على الأخبار من الصحف.

وكانت شركة "فيسبوك" قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام أنها ستكرّس 300 مليون دولار خلال ثلاث سنوات لدعم الصحافة مع التركيز على الترويج لمنظمات الأخبار المحلية التي تضررت بشدة.