جديد غوغل.. منصة ألعاب فيديو بث مباشر

أعلنت شركة غوغل أنها تعتزم إطلاق منصة ألعاب فيديو بث مباشر تسمى (ستاديا)، ما يجعلها قادرة على دخول مجال الأعمال الخاص بالألعاب التقليدية.

وتتيح المنصة للاعبي (ستاديا) القفز عبر الأجهزة التي تعمل على متصفح (غوغل كروم) و(كروم أو إس)، مثل هواتف بيكسل و(كروم بوكس).

وبحسب غوغل، ستكون ألعاب الفيديو سهلة وبسيطة، فبمجرد الضغط على زر "العب الآن" ستعمل اللعبة بدون تنزيل أي شيء.

كما هناك متحكم مخصص للعبة ستاديا، لكنه أمر اختياري.

ولم يتم الإعلان عن أي تاريخ إطلاق أو تسعير، لكن الشركة تقول إن ستاديا ستكون متاحة هذا العام في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأجزاء من أوروبا.

ويتطلب البث المباشر لألعاب الفيديو عادة اتصالاً قوياً وطاقة للكمبيوتر أكثر من البث المباشر لأي فيديو آخر.

وتقول غوغل إنها تستفيد من مراكز البيانات الخاصة بها لتشغيل النظام.