فيسبوك: مستمرون في التصدي لخطاب الكراهية

أعلنت شركة فيسبوك في بيان تحديث الخميس، بعد الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا الأسبوع الماضي، أنها مستمرة في مكافحة خطاب الكراهية على منصتها.



وقالت فيسبوك إنها تتصدى لأكثر من 200 منظمة على مستوى العالم تؤمن بتميز العرق الأبيض، وإنها تعمل على إزالة ما تنشره هذه المنظمات من محتوى على منصتها من خلال تكنولوجيا الرصد الآلي.



كما أضافت أن أنظمتها للرصد الآلي لم تعمل تلقائياً عند نشر الفيديو الذي يصور الهجوم على أحد المسجدين في نيوزيلندا.

وكانت فيسبوك قد أعلنت، الثلاثاء، عن تفاصيل فيديو البث المباشر للهجوم الإرهابي بمدينة "كرايست تشرش" في نيوزيلندا، أثناء صلاة الجمعة.

وقالت في منشور على مدونتها، بعد التعبير عن حزنها وتضامنها مع عائلات ضحايا الاعتداء: "نواصل العمل على مدار الساعة لمنع ظهور هذا المحتوى على موقعنا، وذلك باستخدام مزيج من التقنية والمستخدمين".

كذلك لفتت إلى أنها تعمل مباشرة مع شرطة نيوزيلندا للرد على الهجوم ودعم تحقيقهم، مؤكدة: "أزلنا فيديو المهاجم في غضون دقائق من الإبلاغ عنه إلينا".

وذكرت أن فيديو البث المباشر شُوهد من قِبل أقل من 200 شخص أثناء حدوثه. ولم يبلغ أي مستخدم عن الفيديو أثناء البث المباشر. وبعد انتهاء البث، بلغ مجموع مشاهدة الفيديو نحو 4.000 مرة قبل إزالته من الموقع.