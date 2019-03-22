"كاسبرسكي لاب" تصدت لرقم خيالي من الهجمات في 2018

حافظت كاسبرسكي لاب على مكانتها في قمة نتائج مقياس TOP3، الذي يختبر حلول الأمن الإلكتروني الخاصة بالأفراد والشركات، وذلك بعد حصولها على أحد المراكز الثلاثة الأولى في 77 اختباراً من أصل 88 مختلفاً خضعت له الشركة ومنافسوها على مستوى العالم خلال العام 2018.

ويظهر الترتيب المتقدم الذي أحرزته كاسبرسكي لاب كيف تستمر محفظة منتجاتها في التفوق بالمنافسة التي تضمنت حلول الأمن الإلكتروني الأكثر مبيعاً في العالم، وذلك للعام السادس على التوالي.

ويعتبر تصنيف TOP3 تقييماً سنوياً لأداء الشركات المنتجة لحلول الأمن الإلكتروني يمنح عقب إخضاع هذه الحلول لمجموعة من الاختبارات المستقلة الصعبة في هذا القطاع.

وتهيمن اختبارات AV-Test و AV-Comparatives على أجندة الاختبارات، لكنها مع ذلك تشمل أيضاً اختبارات من مختبرات أخرى مرموقة مثل SE Labs و ICSA Labs وغيرها.

ولم تكتف كاسبرسكي لاب باحتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى في 88% من الاختبارات في تصنيف TOP3، لكنها تفوقت على المنافسين في 73 من هذه الاختبارات، بزيادة 32 اختباراً عن الشركة التي حلت في المركز الثاني.

وتضم قائمة المنافسين المشمولين في اختبارات TOP3 عدداً من أكثر الشركات المعروفة في السوق، إذ جرى اختبار جميع المنتجات الخاصة بالأفراد والشركات والأجهزة المحمولة في أوقات مختلفة على مدار العام.

ويتم تصنيف البائعين وفقاً لمستوى الحماية التي يتيحونها ضد التهديدات المعروفة والمجهولة والمتقدمة.

وكما يوحي اسم المقياس TOP3، فإنه يكرم الشركات الثلاث الكبرى التي حققت أفضل نتيجة على مدار العام.

وتتلقى كل شركة درجة معينة تستند على عدد المراكز الثلاثة الأولى التي احتلتها في الاختبارات المستقلة، مقارنة بعدد الاختبارات التي خضعت لها.

وشهد العام 2018 تعامل تقنيات كاسبرسكي لاب للكشف عن التهديدات مع أكثر من 346 ألف ملف خبيث جديد يومياً، أي ما يقرب من خمسة أضعاف ما كان يتم التعامل معه يومياً في العام 2011، والبالغ 70 ألف ملف جديد يومياً.

واستطاعت حلول كاسبرسكي لاب، خلال العام 2018، التصدي لـ 1,846,998,691 هجوماً انطلقت من موارد عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

وتتسم عمليات الاختبار بالصرامة، وتجرى على إنذارات كاذبة وأنواع مختلفة من البرمجيات الخبيثة تشمل التهديدات المتقدمة.

وتشتهر جميع المختبرات المشاركة في الاختبارات بالشفافية والنزاهة وتحتل مواقع بارزة في القطاع.

وقال تيمور بياتشوف Timur Biyachuev، نائب الرئيس لأبحاث التهديدات لدى كاسبرسكي لاب، إن حلول الشركة تمكنت مراراً بنجاح من اكتشاف مجموعة متنوعة من التهديدات الحديثة وصدها في 88 اختباراً مستقلاً مختلفاً.

وأضاف “تشكل قدرتنا المستمرة على التفوق على المنافسين واحتلال المراكز الأولى في مقياس TOP3 دليلاً آخر على قوة تقنياتنا، ما يعزز سمعتنا في القدرة على تزويد العملاء من جميع الأحجام بأكثر حلول الأمن الإلكتروني اعتمادية وقوة في السوق”.