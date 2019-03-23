برغم انخفاض المبيعات.. رئيس شركة آبل "متفائل"

قال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، إنه "متفائل للغاية" بشأن الاقتصاد العالمي استنادا إلى حجم الابتكار الذي يتم تنفيذه، وحث الصين على مواصلة "الانفتاح".

في خطاب ألقاه في منتدى اقتصادي في بكين اليوم السبت، قال كوك إن أبل أقل اهتماما بالتوقعات الاقتصادية على المدى القصير لأن عملاق التكنولوجيا يجعل الاستثمارات تتطلع لسنوات أو عقود.

تأتي تصريحات كوك في الوقت الذي تستعد فيه الصين والولايات المتحدة للاجتماع مرة أخرى لحل نزاعهما التجاري، الذي كدر الأسواق العالمية، وبينما يتوقع أن تعلن شركة أبل أنها تطلق خدمة فيديو.

ويعد آيفون منذ فترة طويلة المنتج الرئيسي لشركة أبل، والمصدر الأساسي لأرباحها ودخلها، لكن المبيعات بدأت في الانخفاض.

تعمل الشركة على الدفع بخدمات اشتراك رقمية وهي تبحث عن مجال جديد للنمو.