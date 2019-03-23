هل تكشف "آبل" عن خدمة اشتراك في الألعاب؟

تشير الأنباء إلى أن شركة آبل تستعد لدخول سوق منصات بث الألعاب عبر كشفها عن خدمة اشتراك في الألعاب على غرار خدمة نيتفليكس لبث المحتوى خلال حدثها المزمع عقده بتاريخ 25 مارس/آذار، وذلك وفقًا لتقرير جديد نشرته وكالة بلومبرغ.

ومن المتوقع أن تعلن آبل خلال هذا الحدث عن خدمات جديدة فيما يتعلق بالتلفزيون والأخبار والتمويل (البطاقة الائتمانية المرتبطة بشركة جولدمان ساكس غروب Goldman Sachs Group).

وتسمح عملية الكشف بإلقاء نظرة على خدمة الاشتراك في الألعاب لنظام آي أو إس iOS، وذلك في ظل استمرار آبل بالنقاش مع الشركاء المحتملين حول هذه الخدمة، دون وجود ما يشير إلى أنها قد وقعت أي صفقة.

وكانت التقارير المتعلقة بهذه الخدمة قد صدرت لأول مرة في شهر يناير/كانون الثاني، بحيث تتيح الخدمة للمستخدمين لعب مجموعة من الألعاب مقابل رسوم اشتراك شهرية.

وفي حين يشار إلى خدمة الإشتراك بالأخبار الخاصة بآبل على أنها “نيتفليكس للأخبار أو المجلات”، فإن هذه الخدمة تحمل مفهومًا مشابهًا، لكنها تركز على الألعاب.

وفيما يتعلق بالاشتراك في مجموعة الألعاب، فإن التقرير يلاحظ أن شركة آبل تفكر على الأرجح في الألعاب المدفوعة فقط، بحيث لن تتضمن الخدمة أي نموذج للألعاب المجانية التي تعتمد على عمليات الشراء داخل التطبيق.

ويعني ذلك ابتعادها عن ألعاب عديدة مثل Fortnite و PUBG Mobile، والاتجاه نحو ألعاب Minecraft و Stardew Valley وMonument Valley 1 و2 وNBA 2K19، وكلها ألعاب مدفوعة الأجر يمكن أن تكون مؤهلة.

ويبدو أن آبل قد تتجه إلى فرض رسوم شهرية على العملاء الراغبين بالوصول إلى مجموعة من تلك الألعاب المتميزة، على أن يتم دفع رسوم لمطوري اللعبة استنادًا إلى عدد مرات لعب أعضاء الخدمة للعبة.

ويقول التقرير: "ستجمع الشركة هذه الرسوم الشهرية، ثم تقسم الإيرادات بين المطورين بناءً على الوقت الذي يقضيه المستخدمون في لعب ألعابهم".

ويعكس هذا نموذج دفع الأرباح الذي أنشأته آبل لخدمة الأخبار، إذ تحصل الشركة على نسبة 50 في المئة، بينما يتم تقسيم نسبة 50 في المئة الأخرى بين ناشري الصحف والمجلات بناءً على المدة التي يقضيها الأشخاص في قراءة المقالات.

وقد تكشف آبل عن خدمة الألعاب القائمة على نموذج الاشتراك الشهري في حدث الاثنين، أو قد تختار الشركة بدلاً من ذلك عدم الإعلان عنها حتى الكلمة الافتتاحية لمؤتمرها السنوي للمطورين WWDC.

ويعد من المنطقي الإعلان عن مثل هذه الخطوة أمام صانعي الألعاب الذين يحضرون مؤتمرها السنوي للمطورين المزمع عقده في شهر يونيو/حزيران.

وتركز خدمة ألعاب آبل بشكل حصري على نظام التشغيل آي أو إس iOS، ولن تكون متعلقة بالخدمات السحابية مثل تلك التي تقدمها مايكروسوفت وسوني وجوجل، التي أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن منصة Stadia الجديدة.