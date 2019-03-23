واتساب تختبر ميزة جديدة.. لمحاربة الشائعات

تعمل خدمة التراسل الفوري واتساب في الوقت الراهن على اختبار ميزة جديدة تسمح لمستخدميها بمعرفة عدد مرات إعادة توجيه وتحويل الرسائل التي يرسلونها للمستخدمين الآخرين، والتي يبدو أنها أيضًا تأتي في إطار سعيها لمحاربة “التضليل والإشاعات”.

ووجد موقع WABetaInfo، المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق واتساب على نظامي أندرويد وآي أو إس، أن واتساب تختبر خيارين جديدين يظهران ضمن المعلومات الخاصة بكل رسالة يُضاف إلى الخيارين الحاليين، “تم تسليمها” و “قُرِئَت”.

أما الخياران الجديدان فهما “معلومات التحويل” Forwarding Info و “تُحوَّل كثيرًا” Frequently Forwarded، وقد ظهرا في النسخة 2.19.80 من تطبيق واتساب، ويسمح الخيار الأول بمعرفة عدد مرات تحويل الرسالة المرسلة.

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وقال موقع WABetaInfo: “انتبه إلى أن هذه المعلومات متاحة للرسائل المرسلة فقط، لأنه يمكن للمستخدم الانتقال إلى “معلومات الرسائل” إلا للرسائل التي أرسلها”.

وأضاف: “إن كنت مهتمًا بمعرفة عدد مرات إعادة توجيه رسالة مستلمة، فيمكنك إعادة توجيهها والتحقق من العدد في قسم المعلومات”.

كما ذكر الموقع أن الميزة سوف تُطرح لجميع لمشتركي برنامج واتساب التجريبي في الإصدارات القادمة. أما خيار “تُحوَّل كثيرًا”، فيظهر بعد إعادة توجيه الرسالة أكثر من 4 مرات، وهو يظهر ضمن الرسالة نفسها بدلًا من عبارة “رسالة محولة”.

ويُعتقد أن واتساب أضافت هذه الميزة لمساعدة المستخدمين على معرفة مدى انتشار رسالة وصلتهم أو رسالة أرسلوها على الخدمة. كما يبدو أنها تأتي في إطار محاربة الخدمة، المملوكة لشركة فيسبوك، للتضليل والشائعات.