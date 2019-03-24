"موزيلا" تطلق نسخة خاصة بحواسيب آيباد.. وهذه مزاياها

أعلنت مؤسسة موزيلا عن إطلاق نسخة خاصة بحواسيب آيباد iPad اللوحية من متصفح الويب التابع لها، فايرفوكس، وذلك على نحو يميزه عن النسخة الخاصة بهواتف آيفون iPhone.

وقالت موزيلا في منشور على مدونتها: "نحن نعلم أن أجهزة iPad ليست مجرد إصدارات أكبر من أجهزة iPhone. أنت تستخدمها بشكل مختلف، لذا تحتاج إليها لأشياء مختلفة".

وتابعت: "لذا، فبدلاً من إنشاء نسخة أكبر من متصفحنا لنظام آي أو إس iOS، صنعنا Firefox for iPad كتطبيق يُنظر إليه ويشعر به على أنه صُنع خصيصاً لحاسب لوحي".

ومراعاةً لخصائص الحواسب اللوحية، قالت موزيلا إن تطبيق Firefox for iPad الجديد يدعم عدداً من المزايا، بما في ذلك فصل الشاشة التي تسمح بتعدد المهام والتنقل بين المتصفح والتطبيقات الأخرى، وذلك على نحو يسهل مشاركة الروابط وأخذ الملاحظات.

كما يدعم التطبيق الجديد إمكانية إدارة التبويبات، وهي ميزة موجهة للمستخدمين الذين يفتحون عادةً الكثير من التبويبات في ذات الوقت. ويدعم إمكانية تفعيل التصفح الآمن Private Browsing بمجرد النقر على الزر الذي يظهر في الزاوية السفلى اليمنى من التطبيق.

وأضافت موزيلا أنه على الرغم من أن نظام آي أو إس لا يسمح بجعل التطبيق هو المتصفح الافتراضي لحواسب iPad، إلا أن تطبيق البريد الإلكتروني التابع لشركة مايكروسوفت، آوتلوك Outlook، يدعم فتح جميع الروابط بواسطة تطبيق Firefox for iPad.

ولأن شركات صناعة الحواسيب اللوحية تروج لها على أنها بديل عن الحواسيب الشخصية، وذلك مع توفير دعم لوحة المفاتيح، قالت موزيلا إن تطبيقها الجديد يدعم أيضاً اختصارات لوحة المفاتيح، إضافة إلى ميزة "إرسال التبويبات" Send Tabs بين الأجهزة دون الحاجة لمغادرة المتصفح.

ويمكن تنزيل تطبيق Firefox for iPad من متجر آب ستور بحجم 70.3 ميغابايت ودعم للإصدار 11.4 وما تلاه من نظام آي أو إس.