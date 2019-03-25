كل ما يجب أن تعرفه قبل حدث آبل

من المقرر مساء الاثنين أن تعقد شركة آبل حدثًا خاصًا في مقرها الرئيسي، حيث يُتوقع أن تُعلن عن خدمتها الجديدة للفيديو، وخدمة جديدة للأخبار، بالإضافة إلى بطاقة ائتمانية خاصة بهواتف آيفون. وهنا نستعرض لك كل ما يجب أن تعرفه قبل الحدث.

زمان ومكان حدث آبل Apple March 25 Event

يبدأ الحدث، الذي سيُقام في مسرح ستيف جوبز في مقر آبل بولاية كاليفورنيا الأميركية، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 5 مساءً بتوقيت غرينتش، و7 مساءً بتوقيت القاهرة، و9 مساءً بتوقيت دبي).

كيفية مشاهدة الحدث مباشرةً

يمكنك مشاهدة حدث Apple March 25 Event مباشرة من موقع آبل، كما يمكنك مشاهدته بعد الحدث من قناة آبل على موقع يوتيوب.

حدث آبل اليوم سيكرس للخدمات

تضمنت بطاقة الدعوة الخاصة بشركة آبل لحدث اليوم، التي جاءت باللونين الأبيض والأسود فقط، على شعارها وأسفله عبارة "حان وقت العرض"، ثم بعض المعلومات عن زمان ومكان الحدث. ومن الدعوة، يمكننا القول بأن الحدث سوف يكرس لخدمات آبل الجديدة فقط؛ خاصةً خدمة الفيديو، ولن يشهد الحدث الإعلان عن أي منتج جديد.

ماذا يُتوقع من خدمة آبل التي ستنافس نتفليكس؟

بعد أكثر من عام من التسريبات ومليار دولار ستستثمرها آبل في خدمة الفيديو الجديدة، أصبح من المعلوم للجميع أن الشركة تستعد لإطلاق محتواها الأصلي الخاص بها من خلال مكتبة تضم ما لا يقل عن 25 برنامجًا أصليًا تتراوح بين الأعمال الدرامية والكوميدية والوثائقيات وبرامج الأطفال.

ومن المشاهير الذين سيظهرون في خدمة آبل تُذكر أوبرا وينفري، ومخرجون مثل جي. جي. أبرامز وستيفن سبيلبرج، إضافةً إلى العديد من الشخصيات من المشاهير والمديرين التنفيذيين لوسائل الإعلام الذين قد يحضر بعضهم الحدث مساء اليوم.

وحسب ما نشرته وكالة بلومبرغ الإخبارية في وقت سابق من شهر آذار/مارس الجاري، ستشمل خدمة الفيديو المرتقبة من آبل، التي من المحتمل أن يتم دمجها في هواتف آيفون وحواسب آيباد ومنصة "آبل تي في" Apple TV، ميزتين جديدتين: العروض التي تمولها أو تشتريها أو تطورها آبل، إضافةً إلى البرامج والعروض من شركات الإنتاج ووسائل الإعلام الأخرى.

وتتحدث آبل مع شركة الاتصالات الأمريكية AT&T، مالكة خدمة البث "إتش بي أو" HBO؛ وشركة "سي بي إس" CBS وشبكة "شوتايم" Showtime التابعة لها، إضافةً إلى شركات أخرى.

وعند الإطلاق، ستكون معظم العروض والأفلام في خدمة الفيديو من آبل من موردين خارجيين، مما يؤكد أهمية عقد الشراكات، وذلك بالنظر إلى أن معظم أفلام آبل وبرامجها التلفزيونية لا تزال قيد التطوير، بحسب مصادر بلومبرغ، حيث تخطط الشركة لإطلاق المجموعة الأولى من عروضها الأصلية في وقت لاحق من العام على أقرب تقدير.

الخدمة الإخبارية

إلى جانب خدمة الفيديو، يُتوقع أن تُعلن آبل عن خدمة جديدة للأخبار. وستكون الخدمة بمثابة خطة اشتراك مدفوعة على تطبيق الأخبار الحالي الخاص بها والتي تتيح للمستخدمين عرض المحتوى من ناشرين مختلفين (مجلات وصحف). وتعد صحف، مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست ووول ستريت جورنال بعضًا من وسائل الإعلام الرئيسية التي يشاع أنها تجري محادثات مع شركة آبل لتكون جزءًا من هذه الخدمة.

بطاقة آبل الائتمانية؟

وآخر شيء يمكن أن تعلن عنه شركة آبل خلال حدث اليوم هو بطاقة ائتمان خاصة. يُشاع أن الشركة ستعلن عن بطاقة الائتمان الخاصة ضمن خدمة الدفع الإلكتروني "آبل باي" Apple Pay، وستكون البطاقة ذات علامة تجارية مشتركة مع مصرف Goldman Sachs.