آبل تكشف عن خدمة الألعاب باشتراك Apple Arcade

كشفت آبل، الاثنين، عن خدمتها للألعاب باشتراك شهري Apple Arcade المخصصة لمتجر آب ستور App Store الخاص بها، والتي جمعت من خلالها جميع ألعاب هواتف آيفون وحواسيب آيباد المدفوعة التي يمكن للمستهلكين لعبها مقابل رسوم شهرية.

وتأتي الخدمة الجديدة في هذا الخريف، ويتم تقسيم رسوم الخدمة بين مطوري الألعاب، بناءً على مقدار الوقت الذي يقضيه اللاعبون في لعب كل لعبة.

ويحصل اللاعبون على أكثر من 100 لعبة في الخدمة، والتي سوف تكون متاحة في أكثر من 150 دولة.

وقال تيم كوك Tim Cook، الرئيس التنفيذي لشركة آبل: "نريد أن نجعل الألعاب أفضل".

وتحظى طريقة الاشتراكات بشعبية في عالم الألعاب هذه الأيام، إذ تقدم سوني خدمة PlayStation Plus الخاصة بها على PS4 مقابل 10 دولار شهرياً، كما تقدم ألعاب PlayStation Now السحابية على جهاز الحاسب و PS4 مقابل 20 دولار في الشهر.

ولدى مايكروسوفت خدمة Xbox Live Gold مقابل 10 دولار شهريًا على Xbox One و Xbox 360، كما تقدم Xbox Game Pass على Xbox One مقابل 10 دولار شهرياً.

وتمنحك أمازن عبر Amazon Prime إمكانية الوصول إلى Twitch Prime، والتي تكلف 13 دولار شهرياً على الحاسب الشخصي وحاسب ماك.

وتقدم EA خدمة الوصول إلى EA مقابل 5 دولار شهريًا، كما تقدم أيضًا خدمة Origin Origin مقابل 5 دولار شهرياً.

وتعد الاشتراكات طريقة للحصول على إيرادات يمكن الاعتماد عليها في وقت تحمل فيه الألعاب المجانية الكثير من المخاطر.

ومن المحتمل أن تفرض شركة جوجل رسومًا على نوع ما من رسوم الاشتراك لمنصة الألعاب السحابية Stadia، لكنها رفضت توضيح ذلك حتى الآن.

وقالت آن تاي Ann Thai، مديرة التسويق في متجر تطبيقات آبل، إن هناك مليار شخص قاموا بتنزيل الألعاب من المتجر، وهناك 300 ألف لعبة متاحة.

وإلى جانب الألعاب المدفوعة والمجانية، سوف تكون هناك الآن فئة اشتراك جديدة، وأضافت تاي “تحصل على الوصول إلى أكثر من 100 لعبة جديدة عبر اشتراك واحد”.

وتعد هذه الألعاب حصرية لخدمة Apple Arcade، ويمكنك تنزيل أي لعبة وتشغيلها من متجر التطبيقات على أجهزة آيفون وآيباد وحواسيب ماك ومنصة Apple TV.

ويمكن لعب الألعاب في وضع عدم الاتصال، بحيث يمكنك اللعب في أي مكان، بغض النظر عن اتصالك بالإنترنت.

ويتم تضمين جميع ميزات اللعبة، مع عدم وجود إعلانات وأي عمليات شراء إضافية، ويمكن للوالدين إدارة وقت لعب الأطفال باستخدام عناصر التحكم.

وأشارت آبل إلى أن ألعاب خدمتها Apple Arcade لا تستطيع جمع أي بيانات عن المستخدم دون موافقته، وسوف يتم الإشراف عليها بواسطة فريق من محرري الشركة، وستتمكن العائلة من مشاركتها بدون أي رسوم إضافية.