بطاقة آبل الائتمانية.. لا رسوم وفائدة أقل

أعلنت آبل، الاثنين، عن بطاقتها الائتمانية Apple Card بالتعاون مع بنك غولدمان ساكس Goldman Sachs.

ويعد حل الدفع الجديد بتحسين تجربة بطاقة الائتمان من خلال تقديم قائمة أكثر شفافية من المعاملات منظمة بطريقة سهلة القراءة، مع طريقة أكثر مرونة في إجراء الدفعات على الأرصدة المستحقة.

وتم تصميم بطاقة آبل الجديدة Apple Card لتكملة خيارات الدفع الحالية التي تحمل علامتها التجارية، إلى جانب استبدال بطاقات الائتمان الأخرى التي قد تكون في محفظة المستخدم.

وبالرغم من أن الهدف النهائي هو زيادة حصة آبل من الأموال التي ينفقها مستخدموها، إلا أن مقدمي خدمات الدفع المتنافسين سوف يشعرون بالضيق، إذ تقدم الشركة حوافز لمستخدمي البطاقات الجدد.

ويحصل مستخدمو Apple Card في كل مرة يستخدمون فيها البطاقة على استرداد نقدي بنسبة 2%، وهي ميزة تدعوها الشركة Daily Cash.

كما تأتي عمليات الشراء المباشرة من آبل مع استرداد نقدي بنسبة 3%، مما قد يؤدي إلى رفع مبيعات الشركة من منتجاتها الخاصة، ويوفر حافز أكبر لدفع السعر الكامل في شركة آبل بدلاً من طلب أسعار مخفضة في أماكن أخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه لا توجد رسوم على البطاقة، ولا توجد رسوم متأخرة أو رسوم دولية، مع أسعار فائدة أقل من المنافسين.

ويتم قبول البطاقة عبر شبكة الدفع العالمية الخاصة بشركة ماستر كارد MasterCard، وبدعم من بنك غولدمان ساكس.

وبالرغم من أن البطاقة سوف تكون رقمية ومتصلة بجهاز هاتف آيفون، إلا أن هناك بطاقة فعلية مصنوعة من التيتانيوم يمكن استخدامها في المتاجر مع اسم محفوراً بالليزر، لكن عمليات الشراء التي تتم باستخدام البطاقة الفعلية مؤهلة فقط للحصول على 1% من قيمة الاسترداد.

ويتمتع مستخدمو البطاقة بقدر أكبر من خصوصية المعاملات، إذ حافظت آبل من خلال منتجاتها على نهجها القائل إن العملاء ليسوا منتجات، وهذا يعني أنها لا تجمع أو تبيع معلوماتهم الشخصية للاستفادة من بياناتهم.

ويمكن للشركة من خلال Apple Card تسهيل المعاملات المتمتعة بتشفير وحماية خصوصية مثل الاتصالات الأخرى من خلال خوادمها، دون أن تعرف آبل ما الذي اشتريته، ومن أين اشتريته، والمبلغ الذي دفعته مقابل ذلك.

كذلك يقول بنك جولدمان ساكس إنه لن يشارك تفاصيل المعاملات مع أطراف ثالثة، ولا يوجد رقم بطاقة، ولا رمز CVV، ولا تاريخ انتهاء صلاحية، ولا يوجد توقيع على البطاقة.

ويمكنك بعد التسجيل التحكم ببطاقة Apple Card من خلال تطبيق Wallet، ورؤية آخر المعاملات عند النقر على البطاقة، بالإضافة إلى معرفة كمية الدين ومقدار الأموال التي أنفقها المستخدم على كل فئة، والاتصال بدعم العملاء من خلال الرسائل النصية في تطبيق الرسائل.

وتبدأ آبل وبنك غولدمان ساكس بتقديم البطاقة هذا الصيف، وتقول الشركة إنه سوف يتم التعامل مع الاشتراكات مباشرة من أجهزة هواتف آيفون، مع موافقات سريعة وإمكانية الوصول إلى أرقام البطاقات الخاصة بالجهاز.