تعرف على أحدث إصدارات أنظمة التشغيل الخاصة بآبل

أعلنت آبل عن أحدث إصدارات أنظمة التشغيل الخاصة بها الاثنين، بحيث تتضمن التحديثات دعماً للخدمات الجديدة التي تم الإعلان عنها في وقت سابق الاثنين، بما في ذلك News+، مع المجلات وعروض المحتوى الحصرية.

وتشمل الميزات الجديدة الأخرى على نظام iOS 12.2 شخصيات أنيموجي Animoji جديدة، بالإضافة إلى بعض التغييرات الإضافية.

وتضيف التحديثات دعماً للأجهزة الجديدة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، بما في ذلك أجهزة آيباد الجديدة وسماعات AirPods اللاسلكية الجديدة مع دعم "Hey Siri" المقدم من خلال رقاقاة H1.

وهناك أيضاً تغييرات مهمة لدعم حصيرة الشحن اللاسلكي AirPower، وذلك بالرغم من أن الجهاز لم يصدر بعد.

ويضيف iOS 12.2 قدرة سيري Siri على تشغيل مقاطع فيديو من جهاز آي أو إس iOS إلى Apple TV، بحيث يمكن الطلب من سيري على جهاز آيفون أو آيباد تشغيل أي فيديو أو عرض أو فيلم أو لعبة رياضية أو قناة على Apple TV.

وتمنحك عناصر التحكم المخصصة للتلفزيون في "مركز التحكم" وعلى "قفل الشاشة" وصولاً سريعاً إلى عناصر التحكم في التلفزيون. كما تتيح لك تعدد مهام AirPlay للفيديو استعراض تطبيقات أخرى، وكذلك تشغيل ملفات الصوت والفيديو القصيرة الأخرى محلياً على جهازك دون مقاطعة AirPlay

ويتم الآن تجميع وجهات AirPlay حسب نوع المحتوى، مما يجعل من الأسرع بالنسبة لك العثور على الجهاز الذي تريد تشغيله.

ويمكن لعملاء Apple Pay Cash الآن تحويل الأموال إلى حساباتهم المصرفية على الفور باستخدام بطاقات الخصم المباشر الخاصة بهم، ويعرض تطبيق Wallet الآن بشكل مريح معاملات الخصم والائتمان من Apple Pay مباشرة أسفل البطاقة.

ويعرض متصفح سفاري الآن تحذيرات عند تحميل صفحات الويب غير المشفرة، بينما تسلط علامة التبويب "استعراض" في آبل ميوزك المزيد من الضوء على اختيارات المحررين في صفحة واحدة مما يسهل اكتشاف الموسيقى وقوائم التشغيل الجديدة والمزيد.

ويتضمن هذا التحديث أيضاً تحسينات وإصلاحات للأخطاء الأخرى، ويدعم مؤشر جودة الهواء في خرائط الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند.

كما يتضمن معلومات في الإعدادات حول مقدار الوقت المتبقي في فترة ضمان جهازك، ويدعم النص في الوقت الحقيقي للمكالمات الهاتفية التي تتم من خلال جهاز آيفون قريب على آيباد و iPod Touch.

ويعرض أيقونة "5G E" لهواتف iPhone 8 والإصدارات الأحدث، وأجهزة iPad Pro بقياس 12.9 إنش (الجيل الثالث) وiPad Pro بقياس 11 إنش للإشارة إلى أن المستخدمين في منطقة تتوفر فيها شبكة 5G Evolution AT&T.

ويحسن التحديث جودة التسجيلات الصوتية في الرسائل، والاستقرار والأداء من Apple TV Remote على iOS، ويعمل على إصلاح مشكلة منعت بعض المكالمات الفائتة من الظهور في مركز الإشعارات.

ويعالج مشكلة تتعلق بحجم تخزين بعض التطبيقات الكبيرة في الرسم البياني لشريط التخزين غير الصحيحة، بالإضافة إلى أنه يعمل على إصلاح مشكلة قد تؤدي إلى تشغيل المذكرات الصوتية تلقائياً بعد الاتصال بجهاز بلوتوث بالسيارة، وحل مشكلة منع إعادة تسمية التسجيلات الصوتية.