جديد آبل.. خدمة الفيديو Apple TV+ وقنوات Apple TV

أعلنت آبل، الاثنين، عن خدمة بث الفيديو الجديدة Apple TV+، المنافس المباشر لخدمات مماثلة مثل نيتفليكس Netflix و Amazon Prime Video، إلى جانب إعلانها عن قنوات Apple TV لجمهور من الصحافيين والمشاهير وشركاء الإنتاج.

وتحاول آبل الدخول في خدمة بث الفيديو منذ فترة من الوقت، حيث استثمرت الشركة أكثر من مليار دولار في المشروع.

ولا تقوم آبل بإنشاء خدمة بث جديدة فحسب، بل إنها تستثمر أيضاً بكثافة في مجال المحتوى الأصلي لمنافسة العروض المقدمة من Netflix Originals.

وتمثل الخدمات الجديدة مزيجًا من المحتوى الأصلي الذي طورته الشركة وقنوات الطرف الثالث، وسيكون كل المحتوى متاحاً من خلال نسخة معاد تصميمها من تطبيق Apple TV الموجود على أجهزة Apple TV وآي أو إس iOS.

وتتضمن قنوات Apple TV قنوات من HBO و Showtime و Starz و Cinemax و CBS All Access و Epix و MTV Hits و History Channel Vault و Tastemade و Lifetime Movie Club و Shudder والعديد من القنوات الأخرى، مقابل 9.99 دولار شهرياً لكل منها.

ويحتوي تطبيق Apple TV الذي أعيد تصميمه على واجهة بنمط نيتفليكس، لكن مع وسيلة أسهل لإضافة المحتوى الجديد وشراء الأفلام، دون الحاجة إلى الخروج من تطبيق التلفزيون والانتقال إلى iTunes Store.

وتطلق آبل قنوات Apple TV الجديدة في شهر مايو مع تحديث البرنامج إلى Apple TV 4K، كما يأتي تطبيق Apple TV إلى نظام التشغيل ماك Mac هذا الخريف لأول مرة.

ولا يحتاج المستخدم إلى جهاز آيفون أو آيباد أو حاسب ماك لمشاهدة مقاطع فيديو البث، بل يمكن استعمال تطبيق Apple TV عبر جميع الأجهزة السابقة بالإضافة إلى أجهزة Apple TV وأجهزة تلفاز سامسونج الذكية، على أن يتبعها أجهزة إل جي وسوني، بالإضافة إلى Roku و Amazon Fire TV أيضاً.

وإلى جانب المحتوى الأصلي للشركة، فإن آبل تقدم قنوات للاشتراك الإضافي لكل قناة مما يتيح لك الوصول إلى برامج أخرى مع قنوات Apple TV.

ويعمل تطبيق Apple TV الجديد في أكثر من 100 دولة، كما أنه يدعم المشاركة العائلية Family Sharing، مما يعني الدفع مرة واحدة والسماح لأفراد العائلة بالوصول إلى نفس العروض والمحتوى.

ويتضمن التطبيق ميزات جديدة للترويج تستخدم التعلم الآلي المتقدم لتحديد المحتوى الذي قد ترغب برؤيته، بينما تساعدك علامة التبويب “المشاهدة الآن” في تحديد ما يجب مشاهدته بعد ذلك، وهناك أيضًا علامات تبويب جديدة معاد تصميمها للأفلام والبرامج التلفزيونية والرياضة والأطفال والمكتبة.

وتقول الشركة إن التطبيق يركز على مساعدتك في العثور على محتوى جديد لمشاهدته.

كما أعلنت آبل أيضاً عن خدمة المحتوى الأصلي الخاصة بها، والتي يطلق عليها Apple TV+، وسعت الشركة إلى أن تكون جميع المحتويات مناسبة للأسرة، بحيث يمكن عرضها في متاجر البيع بالتجزئة.

وتعمل آبل مع عدد من صناع المحتوى الأصلي، بما في ذلك ستيفن سبيلبرغ، وريس ويذرسبون، وجنيفر أنيستون، وستيف كاريل، وجيسون موموا وألفري وودارد.