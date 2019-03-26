من مواصفات Galaxy A70.. حساس البصمة و3 كاميرات خلفية

أعلنت شركة سامسونغ، الثلاثاء، عن أحدث هواتفها في سلسلة "غالاكسي أي" Galaxy A الجديدة، وهو هاتف Galaxy A70، الذي يقدم ذات تصميم الهواتف السابقة في السلسلة ولكنه يمتاز بشاشته الكبيرة، إلى جانب مواصفات قوية أخرى، مثل حساس البصمة ضمن الشاشة و3 كاميرات خلفية.

وقالت سامسونغ في منشور على مدونتها: "يتميز Galaxy A70، المصمم بأحدث الابتكارات من سامسونغ والميزات الأساسية المحسنة، بتصميم أنيق وشاشة لا متناهية كبيرة وكاميرا ثلاثية محسنة وبطارية قوية واتصال سلس".

كذلك يمتاز هاتف Galaxy A70 الجديد، الذي يأتي بسماكة 7.9 ميليمترات، بشاشته الكبيرة، التي تأتي بقياس 6.7 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9، كما تضم نتوءاً للكاميرا الأمامية وهي من نوع Super AMOLED.

ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي "رام" بحجم 6 أو 8 جيغابايت، ويقدم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيغابايت مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيغابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويضم Galaxy A70، الذي يعمل بالإصدار 9 باي من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة غوغل، معالجاً ثماني النوى لم تحدد الشركة نوعه ولكنه يعمل بتردد 2 جيغاهرتز، ويضم بطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع باستطاعة 25 واطاً، ليكون أول هاتف من هواتف Galaxy يتجاوز عتبة الـ18 واطاً، ما عدا هاتف Galaxy S10 5G الذي لم يُطرح للبيع بعد.

ويقدم الجهاز ثلاث كاميرات خلفية بدقة 32 ميغابكسل وفتحة عدسة f/1.7 للرئيسية، وبدقة 8 ميغابكسل وفتحة عدسة f/2.2 للثانية المخصصة للتصوير العريض بزاوية 123 درجة، أما الثالثة فهي بدقة 5 ميغابكسل لتصوير العمق مع فتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابكسل أيضاً مع فتحة عدسة f/2.0.

وتعتزم سامسونغ طرح هاتف Galaxy A70 الجديد بأربعة ألوان، الأزرق والأسود والمرجاني والأبيض، إضافة إلى الكشف عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالهاتف خلال حدثها المقرر في 10 نيسان/إبريل المقبل.