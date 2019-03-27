ميزة جديدة من تيليغرام.. انتظرناها طويلاً

أعلنت خدمة التراسل الفوري تيليغرام عن إطلاق تحديث جديد لتطبيقها على نظامي أندرويد وآي أو إس يجلب معه عدداً من المزايا الجديدة التي تعد إمكانية التراجع عن إرسال "أي شيء" أبرزها.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها: "بالنسبة لنا، فإن بياناتك الخاصة مقدسة. لا نستخدم بياناتك أبدا لاستهداف الإعلانات. نحن لا نكشف بياناتك إلى أطراف ثالثة أبدا. نقوم فقط بتخزين ما هو ضروري للغاية لكي تعمل تلغرام". وأضافت: "في عام 2013، منحنا الملايين من الأشخاص السيطرة على بياناتهم باستخدام التشفير من طرف إلى طرف".

وقالت تيليغرام: "اليوم، نحن نمنح مئات الملايين من المستخدمين السيطرة الكاملة على أي محادثة خاصة لديهم. يمكنك الآن اختيار حذف أي رسالة أرسلتها أو تلقيتها من كلا الجانبين في أي دردشة خاصة. ستختفي الرسائل من عندك ومن عند الشخص الآخر – دون ترك أي أثر".

سابقا خلال 48 ساعة

وكانت تيليغرام قد أطلقت ميزة "التراجع عن الإرسال" قبل نحو عامين، ولكنها منذئذ كانت تدعم حذف الرسائل التي يقوم المرسل بإرسالها وخلال 48 ساعة فقط. أما الآن فقد أصبح بإمكان المستخدمين التراجع عن إرسال الرسائل التي وردتهم، وذلك بدون أي حد زمني لذلك. وقالت الشركة: "يمكنك أيضا حذف أي دردشة خاصة بالكامل من جهازك وجهاز الشخص الآخر بنقرتين فقط".

وإلى جانب توسيع صلاحيات ميزة "التراجع عن الإرسال"، أعلنت تيليغرام عن إطلاق طريقة جديدة تمنح المستخدمين القدرة على تحديد من يمكنه تحويل رسائلهم، وحين تفعيل هذه الميزة، فإن الرسائل المحولة لن تؤدي إلى اسم مرسلها الأول، إذ ستظهر مع اسم غير قابل للنقر في حقل "من"، والهدف من ذلك، وفقا لتيليغرام، "بهذه الطريقة، لن يكون لدى الأشخاص الذين تدردش معهم أي إثبات على أنك أرسلت إليهم أي شيء".

ويشمل التحديث الجديد من تيليغرام تحسين وظائف البحث عن الرموز التعبيرية والصور المتحركة GIF، كما يشمل التحديث إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو وصور GIF الطويلة دون الحاجة إلى انتظار اكتمال تنزيلها.

وأعلنت تيليغرام عن دعم مزايا إمكانية الوصول، مثل VoiceOver لنظام آي أو إس و TalkBack لنظام أندرويد، وذلك بغية تسهيل استخدام التطبيق من قبل المستخدمين المكفوفين.

هذا، ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق تيليغرام لهواتف أندرويد من متجر بلاي، ولهواتف آيفون وحواسب آيباد من متجر آب ستور، كما يمكن تنزيله للحواسب الشخصية من الموقع الإلكتروني الخاص بتيليغرام.