هواتف أيفون في خطر.. قاض أميركي يدعو لحظرها

أوصى قاضي لجنة التجارة الدولية بالولايات المتحدة ITC بحظر بلاده لشركة آبل من استراد الأجهزة، وذلك بعد اكتشاف أن بعض أجهزة آيفون تنتهك براءة اختراع كوالكوم.

وبالرغم من أن التوصية الأولية تخضع للمراجعة من قبل مركز التجارة الدولية الكامل، إلا أنها تثير احتمال أن بعض المنتجات الرائدة من آبل يمكن أن تمنع قريبا من البيع في أسواقها المحلية.

وتم إصدار توصية من قاضي مركز التجارة الدولية ماريجوان ماكنمارا MaryJoan McNamara، التي وجدت أن أجهزة آيفون المتضمنة رقاقات إنتل قد انتهكت براءة اختراع واحدة من كوالكوم، والتي تتعلق بميزة توفير الطاقة.

واعتمدت آبل في السابق اعتمادا كبيرا على أجهزة مودم كوالكوم لهواتف آيفون، لكنها بدأت في الاعتماد على رقاقات مودم إنتل بعد اتهام شركة كوالكوم بممارسات ترخيص غير عادلة.

ويرسل القرار الأولي الصادر عن لجنة التجارة الدولية الأميركية إشارة قوية، إذ قد يشمل الحظر مجموعة من نماذج هواتف آيفون الحديثة إلى حد ما، بالإضافة إلى الإصدارات الخاصة بشركات الاتصالات من هواتف آيفون السابقة.

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وكانت آبل قد استخدمت أجهزة مودم إنتل في جميع إصدارات آيفون لعام 2018، مما أنهى دور كوالكوم بصرف النظر عن المبيعات المستمرة للمنتجات القديمة.

تجدر الإشارة إلى أن توصية القاضية ليست نهائية، ولن تؤدي إلى حظر الهواتف ما لم يوافق مركز التجارة الدولية بالكامل.

وقالت شركة كوالكوم إن حظر هواتف آبل المخالفة سوف يرسل رسالة إلى الشركة فيما يتعلق بقيمة ملكيتها الفكرية، بينما تدعي شركة آبل أن صانع الرقاقات يسيء إلى ملكية براءات الاختراع الخاصة به عبر الاحتكار.

وتخوض آبل وكوالكوم حاليا معارك قضائية متعددة حول العالم بشأن تراخيص براءات الاختراع.

وفازت كوالكوم بحظر جزئي لهواتف آيفون في كل من ألمانيا والصين بناءً على انتهاكات براءات الاختراع، وذلك بالرغم من أن آبل قد سعت إلى التخفيف من المشكلات المتعلقة بتصحيحات البرامج وتغييرات إمدادات الأجهزة.

وكانت محكمة أميركية منفصلة قد وجدت في وقت سابق من هذا الشهر أن آبل قد انتهكت ثلاث براءات اختراع من كوالكوم، ومنحت الأخيرة ما قيمته 1.41 دولار أميركي لكل هاتف آيفون تم بيعه.

وأصدرت كوالكوم بيانًا بخصوص النتيجة الأولية لمركز التجارة الدولية لاحظت من خلاله أن القاضية تعتزم التوصية بأمر استبعاد محدود وأمر وقف وإيقاف، مما يمنع آبل فعليا من جلب أجهزة آيفون المخالفة إلى الولايات المتحدة.

وقال المستشار القانوني العام في كوالكوم، دون روزنبرغ: إننا نقدر اعتراف القاضية ماكنمارا بانتهاك شركة آبل لبراءة الاختراع الخاصة بنا وأنها قالت إنها سوف توصي بحظر الاستيراد.