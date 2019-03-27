واتساب تختبر ميزات جديدة.. الوضع الليلي وقفل الإصبع

تعمل خدمة التراسل الفوري واتساب في الوقت الراهن على اختبار عدد من المزايا الجديدة، بما في ذلك الوضع الليلي، وإمكانية قفل التطبيق عن طريق بصمة الأصبع.

ووجد موقع WABetaInfo، المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق واتساب على نظامي أندرويد وآي أو إس، أن الإصدار التجريبي ذا الرقم 2.19.82 تضمن إظهار اسم الملف الصوتي أسفل الرسائل الصوتية التي تُشارك عبر الخدمة.

أما الوضع الليلي، فقد قال الموقع إن واتساب بدأت اختباره في تطبيقها على نظام أندرويد، وذلك بدء اختباره على نظام آي أو إس في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أي قبل نحو 5 أشهر.

وقال WABetaInfo إن واتساب أعادت، مع الوضع الليلي، تصميم قسم الإعدادات بغية جعله متوافقًا مع الوضع الجديد. وأضاف أن الوضع الليلي متاح الآن ضمن الإعدادات فقط.

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وإلى جانب الوضع الليلي وعرض أسماء الملفات الصوتية، وجد موقع WABetaInfo أن واتساب تختبر أيضًا في الإصدار 2.19.83 من تطبيقها بعض التحسينات في قسم المصادقة Authentication

وقال الموقع إن واتساب حسنت واجهة المستخدم للميزة لتتضمن بعض الإعدادات الجديدة، مثل "استخدام بصمة الأصبع لفتح القفل" Use fingerprint to unlock، كما تضمن قفل التطبيق تلقائيًا بعد مدة زمنية يحددها المستخدم، وهي: فورًا أو بعد دقيقة، أو بعد 10 دقائق، أو بعد 30 دقيقة.

يُشار إلى أن المزايا الجديدة التي تختبرها واتساب تُضاف إلى العديد من المزايا الأخرى لا تزال في المرحلة التجريبية أيضًا، بما في ذلك ميزة جديدة تسمح لمستخدميها بمعرفة عدد مرات إعادة توجيه وتحويل الرسائل التي يرسلونها للمستخدمين الآخرين، والتي يبدو أنها أيضًا تأتي في إطار سعيها لمحاربة “التضليل والإشاعات”.

كما تعمل واتساب أيضًا على اختبار ميزة تسهل على مستخدميها تصفح الإنترنت، وذلك عن طريق فتح صفحات الويب ضمن واجهة متصفح مدمج على نحو يشبه ما توفره تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك فيسبوك المالكة لها، وإنستاجرام.

هذا، ويمكن لمستخدمي نظام أندرويد الاشتراك ببرنامج واتساب التجريبي من هنا، كما يمكن تنزيل الإصدار التجريبي الأحدث من هنا، والنسخة النهائية من متجر جوجل بلاي.