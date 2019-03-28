شاهد كيف يطوى هاتف Galaxy Fold

نشرت شركة سامسونغ الخميس مقطع فيديو يعرض للمرة الأولى اختبار الطي الذي خضع له أول هاتف قابل للطي من إنتاجها، "غالاكسي فولد" Galaxy Fold، الذي أعلنت عنه في 20 شباط/فبراير الماضي، ولم يُطرح للبيع بعد.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية في منشور على مدونتها: "يوفر هاتف Galaxy Fold الذي يتحدى الفئات من سامسونغ ويعمل كهاتف وحاسب لوحي للمستخدمين نوعًا جديدًا تمامًا من تجربة الأجهزة المحمولة، ويتميز بطرق ممتعة ومبتكرة لتعدد المهام ومشاهدة مقاطع الفيديو وممارسة الألعاب وغير ذلك الكثير".

ولأن هذا النوع من الهواتف جديد، وقد يتردد كثير من المستخدمون في تبنيها نظرا لعدم ضمان جودة الطي ومدى تأثيره على الشاشة، أكدت سامسونغ خلال حدث الإعلان عن هاتف Galaxy Fold أنه خضع لنحو 200 ألف عملية طي.

وعادت الشركة لتقول إنها أخضعت الجهاز لعدة جولات من الاختبارات الشاملة في مختبرات الموثوقية الحديثة الخاصة بها للتأكد من أن Galaxy Fold جاهز للقدوم إلى السوق.

وأضافت أنه نظرًا لتصميم الهاتف الذكي، كان اختبار الطي جزءًا محوريًا في تقييم متانة Galaxy Fold. وهذا الاختبار، الذي يفحص ما إذا كان يمكن لـ Galaxy Fold أن يتحمل 200,000 طية؛ التي تمثل نحو 5 سنوات من الاستخدام إن تم فتحه وطيه 100 مرة في اليوم، يستغرق أسبوعًا كاملًا لإكماله.

وأشارت سامسونغ إلى أنه على الرغم من أن مدى الاختبار قد يبدو مبالغة بالنسبة للبعض، فإنها تعده أمرًا حيويًا لضمان متانة التصميم المفصلي للجهاز وشاشة Infinity Flex.

ومع أن عددًا من الشركات أعلنت رسميًا دخولها في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، بما في ذلك سامسونغ الكورية وهواوي الصينية، وبعضها نشر مقاطع فيديو أو صوراً تشويقية، مثل شاومي وأوبو، إلا أن أيًا من تلك الهواتف لم يُطرح للبيع في السوق بعد.