أستراليا.. السجن والغرامة لمسؤولي مواقع التواصل بسبب "العنف"

يقضي قانون جديد اقترحته الحكومة الأسترالية بإمكانية سجن المسؤولين التنفيذيين بمواقع التواصل الاجتماعي لما يصل إلى 3 سنوات وتغريم شركاتهم 10% من عائداتها إذا أخفقت في إزالة المحتوى العنيف من منصاتها سريعاً.

وارتكب شخص يشتبه بأنه من المعتقدين بتفوق العرق الأبيض هجوماً إرهابياً يوم 15 مارس في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا قُتل فيه 50 مسلما في مسجدين، ونقل هجومه في بث حي على حساباته بمواقع التواصل، مما أثار انتقادات بشأن دور وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع.

وقال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون في بيان: "شركات التواصل الاجتماعي الكبيرة مسؤولة عن اتخاذ كل إجراء ممكن لضمان عدم استغلال إرهابيين سفاحين لمنتجاتهم التكنولوجية".

وأضاف: "يجب ألا يقتصر الأمر على كونه التصرف الصحيح. يجب أن ينص عليه القانون".

وإذا تم سن القانون سيصبح عدم قيام مواقع مثل "فيسبوك" و"غوغل" و"يوتيوب" بشكل عاجل بإزالة "المحتوى الكريه العنيف" جريمة يعاقب عليها القانون. وستقرر هيئة محلفين ما إذا كان المحتوى أزيل بالسرعة الكافية.

وستقدم الحكومة القانون للبرلمان هذا الأسبوع.

وقال موريسون أيضا إن أستراليا شكلت قوة مهام تضم الحكومة وشركات التواصل الاجتماعي لعلاج المشكلة وترغب في وضع الأمر على جدول أعمال قمة زعماء مجموعة العشرين التي تعقد في اليابان في يونيو القادم.

وقالت "فيسبوك"، الجمعة، إنها تنظر في أمر قيود تحدد من يكون بمقدوره استخدام خدمة البث الحي لمقاطع الفيديو بناء على عوامل مثل ارتكاب انتهاكات سابقة لمعايير المجتمع التي يضعها الموقع.

وفي حالة سن القانون، سيكون تغريم الشركات 10% من عائداتها العالمية عبئاً ثقيلاً عليها.