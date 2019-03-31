هكذا "تحمي" نفسك على إنستغرام

توفر منصة إنستغرام طريقة سهلة لمشاركة الصور مع الأصدقاء والعائلة وبقية العالم، لكن في نفس الوقت قد يسبب لك هذا التعرض لمخاطر متعلقة بالأمان والخصوصية، حيث إنك غالباً لا تعرف معظم الأشخاص الذين يتابعونك، وكثيراً ما يتعرض مستخدمو إنستغرام إلى ضغوط تشمل الإساءة من قبل الآخرين في تعليقات على صورهم، وهو ما يدفعهم إلى حذف حسابهم سواء بشكل نهائي أو مؤقت.

الآن لن تضطر لفعل ذلك حيث أصبح من السهل أن تحمي خصوصيتك مع الحصول على أقصى استفادة مما تقدمه لك منصة إنستغرام.

وفيما يلي 5 طرق للحفاظ على أمان وخصوصية حسابك على إنستغرام:

1- قم بتحويل حسابك إلى حساب خاص Private Account

بمجرد تحويل حسابك على إنستغرام من عام إلى حساب خاص سيتيح لك ذلك مشاركة صورك مع مجموعة مختارة من الأشخاص مع إبقائها مخفية عن أي شخص آخر، وبهذه الطريقة سيمكنك التحكم في من يمكنه متابعتك والاطلاع على قصصك أو مشاركاتك، وسيكون الأشخاص المقربون منك فقط على دراية بنشاطك على الحساب.

يمكنك تحويل حسابك الشخصي إلى حساب خاص من خلال التطبيق أو من خلال موقع إنستغرام على الويب:

أولاً من خلال تطبيق الهاتف:

• انتقل إلى حسابك

• افتح قائمة الإعدادات Settings

• اضغط على خيار الخصوصية والأمان Privacy and Security

• مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار حساب خاص Private Account، وقم بتفعيله من خلال الضغط على زر التمرير المجاور له.

ثانياً من خلال الويب:

• انتقل إلى حسابك من خلال الضغط على أيقونة "الشخص" في الزاوية العلوية اليمنى

• اضغط على رمز الترس المجاور لاسمك

• اضغط على خيار الخصوصية والأمان

• وتحت قسم خصوصية الحساب، انقر فوق خانة الاختيار المجاورة لحساب خاص.

بمجرد إتمام هذه الخطوات سيكون المتابعون الحاليون فقط قادرين على رؤية مشاركاتك، وسيتعين على أي شخص آخر إرسال طلب متابعة إليك أولاً ليتمكن من الإطلاع على المحتوى الذي تقوم بنشره على حسابك، كما أن المتابعين الحاليين لن يتأثروا بتحويل حسابك إلى حساب خاص.

2- قم بحظر المتابعين المزعجين

إذا كان أحد متابعيك يتسبب في إزعاج لك يمكنك أيضاً منعه من رؤية مشاركاتك، ولا تقلق لن يتم إشعار المتابعين بأنك حظرتهم.

من خلال تطبيق الهاتف:

• اضغط على قائمة المتابعين

• ابحث عن المتابع الذي تريد حظره – إذا كنت تستخدم نظام التشغيل آي أو إس فاضغط على النقاط الثلاثة الأفقية الموجوة بجوار الاسم، وإذا كنت تستخدم نظام أندرويد فانقر على النقاط الثلاثة الرأسية – ثم اختر إزالة Remove

من خلال الويب:

• انتقل إلى حسابك من خلال الضغط على أيقونة "الشخص" في الزاوية العلوية اليمنى

• اضغط على قائمة المتابعين

• ابحث عن المتابع الذي تريد حظره

• افتح حساب هذا الشخص، ثم اضغط عن النقاط الثلاثة الأفقية الموجودة على يمين اسمه، ثم حدد حظر هذا المستخدم Block this user

3- قم بتفعيل ميزة المصادقة الثنائية 2FA

تساعدك ميزة المصادقة الثنائية على تأمين حسابك من الاختراق، حيث سترسل لك رسالة نصية على هاتفك بها رمز لا بد من إدخاله في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى حسابك، وبذلك لن يتمكن أي شخص آخر من استخدام حسابك.

من خلال تطبيق الهاتف:

• انتقل إلى حسابك

• افتح قائمة الإعدادات Settings

• اضغط على خيار الخصوصية والأمان Privacy and Security

• مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار المصادقة الثنائية Two-Factor Authentication

• قم بتفعيل المصادقة باستخدام رسالة نصية من خلال الضغط على زر التمرير المجاور لخيار رسالة نصية Text Message

• ولكن إذا كنت تفضل بدلاً من ذلك استخدام تطبيق مصادقة مثل Google Authenticator فقم بالتبديل إلى خيار تطبيق المصادقة Authentication App

من خلال الويب:

• توجه إلى حسابك ثم اضغط على رمز الترس المجاور لاسمك

• اضغط على خيار الخصوصية والأمان

• وتحت خيار المصادقة الثنائية اضغط على تحرير إعداد المصادقة الثنائية

• حدد خيار رسالة نصية ستظهر لك نافذة منبثقة اضغط فيها على خيار تشغيل Turn On

4- امنع تطبيقات الطرف الثالث من الحصول على بياناتك

هناك الكثير من تطبيقات الطرف الثالث التي تطلب منك الوصول إلى بيانات حسابك على إنستغرام، مثل التطبيقات التي تقوم بجدولة النشر على حسابك، لذا قبل الموافقة على السماح لأحد التطبيقات بالوصول إلى بياناتك ضع في اعتبارك أنه كلما زاد عدد الشركات التي لديها معلومات خاصة عنك، زاد احتمال إساءة استخدام المعلومات أو سرقتها. والأهم من ذلك تأكد من منح حق الوصول لحسابك إلى التطبيقات التي تحتاج حقًا إلى ذلك وليس لأي تطبيق يطلب ذلك.

لإزالة التطبيقات التي لديها حق الوصول لبيانات حسابك بالفعل، يجب عليك استخدام واجهة الويب، حيث لا يمكنك القيام بذلك من خلال تطبيق الهاتف.

• قم بتسجيل الدخول إلى إنستغرام من خلال أي متصفح على هاتفك أو على كمبيوتر، وانقر فوق أيقونة الشخص الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة

• اضغط على أيقونة الترس المجاورة لاسمك

• اضغط على خيار تطبيقات معتمدة Authorized Apps، ستظهر لك قائمة بالتطبيقات المصرح لها بالوصول إلى حسابك

• اضغط على خيار إبطال الوصول Revoke Access المجاور لأي تطبيق تريد إزالته ثم أكد ذلك بالضغط على نعم YES

5- تحقق مما إذا كان شخص ما قد اخترق حسابك على إنستغرام

هل لديك شك في أن شخص ما قد قام باختراق حسابك؟ يمكنك التحقق من ذلك عن طريق عرض نشاط حسابك السابق بما في ذلك عمليات تسجيل الدخول والخروج وتغيير كلمة المرور والمزيد.

باستخدام تطبيق الهاتف:

• انتقل إلى قائمة الإعدادات Settings

• اضغط على خيار الخصوصية والأمان Privacy and Security

• اضغط على خيار الوصول إلى البيانات Access Data

من خلال الويب:

• اضغط على رمز الترس للوصول لقائمة الإعدادات

• اضغط على خيار الخصوصية والأمان

• ثم اضغط على خيار عرض بيانات الحساب View Account Data

ستظهر لك صفحة معلومات تحتوي على قدر كبير من البيانات حول كيفية استخدام حسابك، يمكنك النقر فوق أي فئة للحصول على مزيد من المعلومات، مثل تغييرات خصوصية الحساب وعمليات تسجيل الدخول والخروج والوسوم Hashtags التي تتبعها وما إلى ذلك.

افحص بشكل خاص تغييرات خصوصية الحساب وتغييرات كلمة المرور وعمليات تسجيل الدخول والخروج ونشاط القصص، وإذا رأيت أي شيء غير مألوف فقد يعني ذلك أن شخصاً آخر يستخدم حسابك، قم بتغيير كلمة المرور الخاصة بك على الفور لتسجيل خروج أي شخص آخر من الحساب.