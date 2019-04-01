7 نصائح تساعدك على التقاط صور أفضل بـ"آيفون"

تحاول شركة آبل دائمًا التركيز على جودة الكاميرا في هواتف آيفون، ولكن الحصول على أفضل اللقطات في الهواء الطلق باستخدام هاتف آيفون أو أي هاتف آخر ليس بالأمر السهل.

لذلك نستعرض في ما يلي بعض النصائح والحيل التي يمكنك القيام بها لمساعدتك على التقاط صور خارجية أفضل بهواتف آيفون:



1- استخدم وضع بانوراما Pano

عندما تجد نفسك وسط مناظر طبيعية خلابة، وتخشى ألا يتناسب التقاط المشهد بأكمله مع شاشة الكاميرا، يمكنك استخدام وضع بانوراما Pano للحصول على صورة مذهلة بزاوية واسعة، وهو وضع ممتاز للتصوير عند سلاسل الجبال والشلالات والأشجار العملاقة أو غيرها من المناظر الطبيعية.

يقدم لك وضع Pano شريط ذو سهم متحرك في منتصف الشاشة لمساعدتك في التقاط صورتك، إذا كنت ترغب في بدء الصورة من اليسار فتأكد من أن السهم يشير إلى اليمين. وإذا كنت تريد البدء من اليمين فانقر فوق السهم وقم بتغيير اتجاهه إلى اليسار.

اضغط على زر الغالق وحرك الكاميرا ببطء في خط مستقيم من جانب واحد من اللقطة الخاصة بك إلى الجانب الآخر، مع محاولة الاحتفاظ بالسهم على شريط التوجيه الأصفر.

2- التقط صور عكس ضوء الشمس

يطلق محترفو التصوير على هذا الوضع Backlighting والذي تلتقط فيه صورًا باتجاه مصدر الضوء أو الشمس، في بعض الأحيان يلتقط هذا الوضع الحالة المزاجية للشخص الذي يتم تصويره بشكل مثالي، حيث يضيف هالة من الضوء للصور ويفصل الأشخاص عن الخلفية، ولكن يجب عليك أن تكون حذرًا للغاية في تعريضك للضوء أو قد ينتهي بك الأمر بالتقاط صورة بها ظلال.

عند التقاط هذه اللقطات تأكد من قفل التركيز من خلال النقر على الشاشة وتحديد الأشياء التي تقوم بتصويرها ثم ضبطه باستخدام شريط التمرير حسب الحاجة.

3- استخدم ميزة Live Photos

تتيح لك ميزة Live Photo بهواتف آيفون التقاط الذكريات لحظة وقوعها من خلال صور متحركة مصحوبة بالصوت مدتها 3 ثوانٍ.

بدلاً من تجميد لحظاتك الممتعة باستخدام الصور الثابتة، استخدم Live Photos لالتقاط الحركة والصوت عند تصوير الأشياء المتحركة، أو الأطفال أو البحر أو لحظات المرح مع العائلة والأصدقاء وغير ذلك الكثير.

ويمكنك ذلك من خلال الضغط على أيقونة Live Photos المستديرة في أعلى الشاشة حيث يشير اللون الأصفر إلى أنها قيد التشغيل.

4- جرب وضع Burst مع الأشياء المتحركة

هل حاولت قبل ذلك التقاط صور مناسبة لشيء ما جذب انتباهك وأنت في سيارتك ولكنك لم تتمكن من ذلك بسبب حركة السيارة المستمرة أثناء الالتقاط؟ وللتغلب على ذلك يمكنك الآن استخدام وضع التصوير المتتابع Burst.

يساعدك وضع التصوير المتتابع في التقاط صور متعددة دفعة واحدة حتى يصبح لديك عدد كبير من الصور للاختيار من بينها، ما عليك سوى النقر مع الاستمرار على زر الغالق.

5- قم بضبط المؤقت Timer عند التقاط الصور

يتيح لك المؤقت في تطبيق الكاميرا ضبط فترة زمنية قصيرة بين الضغط على زر الغالق والصورة التي يتم التقاطها، هذا يعني أنه يمكنك التقاط صور دون استخدام اليدين، وأن تظهر في الصورة بنفسك.

ويمكنك ذلك من خلال تثبيت هاتف آيفون في مكان ما، وتعيين إطار اللقطة، والضغط بعد ذلك على زر المؤقت، ويمكنك اختيار العد التنازلي من 3 إلى 10 ثوانٍ، ثم النقر على زر الغالق، والانتقال إلى إطار الصورة لالتقاطها.

6- استخدم وضع HDR لالتقاط مزيد من التفاصيل

يتيح لك وضع HDR التقاط عدة صور بدرجات ألوان مختلفة ودمجها تلقائيًا، حتى تحصل على صورة واحدة رائعة تجمع بين التفاصيل في كل من الظل والضوء.

7- استخدم تطبيقات الطرف الثالث مع الكاميرا

هناك الكثير من تطبيقات الطرف الثالث متاحة في متجر آيتيونز تعمل مع تطبيق الكاميرا بهواتف آيفون – بعضها مجاني وبعضها مدفوع – والتي تقدم لك العديد من الميزات مثل ضبط كل من توازن اللون الأبيض، وISO، والتعرض Exposure، وضبط سرعة غالق الكاميرا، وحفظ الصور بصيغة RAW أو TIFF، أو إضفاء بعض التعديلات الكلاسيكية على صورك من خلال التصوير التقليدي Analog Photography، وغير ذلك الكثير.