جولة في مقر فيسبوك.. حيث كل زاوية تحفز على الابتكار

دخلت شركة "فيسبوك" في معارك قضائية من كل الاتجاهات خلال العام المنصرم، ما دفعها لتغيير بعض من سياستها وفتح ذراعيها على الإعلام.

وكانت قناة "العربية" بين وسائل إعلام عربية زارت مقر "فيسبوك" في لندن، هو أكبر مقر خارج الولايات المتحدة الأميركية والأكثر نموا.

مهندسو "فيسبوك" قدموا للإعلام منتجاتهم الجديدة وأجابوا عن سيل من الأسئلة حول الخصوصية والحماية الأمنية وحقوق المستخدمين.

وفي هذا السياق، قال الصحافي في "اليوم السابع" تامر إمام: "الحدث مهم جدا لأننا نلتقي بمجموعة من المهندسين والمطورين داخل شركة فيسبوك، وهم يتحدثون إلينا عما هو قادم وعما تنوي شركة فيسبوك تقديمه للعالم في شكل عام وللأسواق الناشئة بشكل خاص".

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من جهته، قال المدون عبدالله السبع: "أنا موجود هنا لأسباب كثيرة، من أهمها أنني أرغب بإيصال صوت المستخدمين العرب للفيسبوك، لنوجّه المقيمين على المنصة ونبلغهم بأكثر الأشياء التي نعاني منها، وما هي أكثر الأشياء التي نحبها ونود أن يتم تطويرها".

وكل زاوية في مقر "فيسبوك" تحفز العاملين على الابتكار والتفكير والتواصل، حيث في هذا المقر عالم آخر بعيد عن أي ضغوط بيروقراطية أو نفسية.

وفي هذا السياق، قال أحد العاملين في "فيسبوك" لـ"العربية": "تقوم شركة فيسبوك بدعوة فنانين محليين لإمضاء أشهر مع موظفها، حيث يستمعون لقصصهم ويطلعون على سير عملهم ويبتكرون قطعا فنية تعرض داخل مباني فيسبوك".

يذكر أن في مقر "فيسبوك" في لندن غرفة للموسيقى، وأماكن للهو والكثير من الرسائل التي تُغني الفكر وتقرّب "فيسبوك" من أجيال العالم السيبريالي وأبناء الألفية.