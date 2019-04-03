هاتف بثقب في الشاشة وكاميرا 48 ميغابيكسل.. جديد نوكيا

كشفت شركة HMD Global ضمن حدث أقامته في تايوان رسمياً عن هاتف الفئة المتوسطة Nokia X71، وهو أحدث الهواتف الذكية التابعة للعلامة التجارية نوكيا.

ويعد Nokia X71 أول جهاز من نوكيا يشتمل على ثقب في الشاشة يتضمن الكاميرا الأمامية، بالإضافة إلى أنه أول هاتف من سلسلة X يتم إطلاقه خارج الصين.

وسارت نوكيا على خطى Honor View 20 وHuawei Nova 4 عبر تقديم جهاز يتضمن كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميغابيكسل.

وتم تصميم هاتف Nokia X71 بالاعتماد على معالج Snapdragon 660 من كوالكوم، مع شاشة PureDisplay بقياس 6.39 إنش بدقة FHD+ داعمة لنسبة العرض 19.3:9، بسطوع بقدرة 500 شمعة في المتر المربع، ونطاق ألوان NTSC يبلغ 96%، ويعمل بواسطة أندرويد باي 9 Android Pie، مع 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 128 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة عبر microSD إلى 256 غيغابايت.

ويأتي هاتف Nokia X71 مزوداً بزجاج مزدوج الجانب 2.5D، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسة من علامة زايس Zeiss قادرة على التعرف على المشهد بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ومستشعر بصمة خلفي يتواجد أسفل مستشعرات الكاميرا.

ويقع ثقب الكاميرا الأمامية على الحافة اليسرى العليا للهاتف، فيما تتواجد أزرار الصوت والطاقة على الحافة اليمنى للهاتف، ويعمل زر الطاقة كضوء للتنبيه للمكالمات الفائتة وإشعارات الرسائل.

ويدعم الهاتف البالغة تكلفته حوالي 390 دولار أميركي منفذ الصوت 3.5 ميليمتر، مع بطارية بسعة 3500 ميلي أمبير داعمة لتقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط.

أما فيما يتعلق بالتصوير، فإن الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسة تأتي بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميغابيكسل مع فتحة f/1.8، ومستشعر العمق بدقة 5 ميغابيكسل بفتحة f/2.4، ومستشعر زاوية عريضة 120 درجة بدقة 8 ميغابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل مزودة بفتحة f/2.0.

وتشمل خيارات الاتصال Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac وبلوتوث 5.0 وGLONASS وGPS/ A-GPS وBeidou ومنفذ USB Type-C وUSB OTG، وتبلغ أبعاد الهاتف 157.19×76.45×7.98 ميليمتر، ويزن 180 غراما.