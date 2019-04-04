7 تطبيقات تسهل عليك ترتيب وتنظيف المنزل

تعتبر مهمة تنظيف المنزل وترتيبه أحد المهام الروتينية التي تقوم بها السيدات مرة أو أكثر في الأسبوع وتتطلب الكثير من المجهود والوقت. ومع حلول فصل الربيع، يتطلب الأمر فتح النوافذ لاستقبال الهواء المنعش والاستمتاع بالطقس، مما يؤدي لزيادة مهام التنظيف وإزالة الأتربة.

لكن في الوقت الحالي هناك الكثير من الأجهزة والأدوات التي تساعدك في إنجاز هذه المهمة بسهولة وسرعة، ومن ضمنها التطبيقات التي تساعدك في ترتيب وتنظيف المنزل بأقل مجهود وفي أسرع وقت.

فيما يلي 7 تطبيقات تساعدك في تنظيف المنزل وترتبيه بسهولة:

1- تطبيق FlyLadyPlus

يجعل تطبيق FlyLadyPlus عملية التنظيف أقل إرهاقاً بتقسيم تنظيف المنزل إلى مناطق مثل المطبخ أو غرفة المعيشة، ثم يمنحك قوائم تنظيف مفصلة لكل منطقة ومهمة يومية يتم التركيز عليها. كما يتيح لك قوائم روتينية محملة مسبقاً والتي يمكنك تخصيصها لكل مهمة من مهام التنظيف مثل إزالة الأتربة من على الأثاث والكنس.

ويمكنك تحديد المدة الزمنية لإكمال تنظيف كل منطقة – قد يستغرق بعضها بضع ساعات بينما يستغرق البعض الآخر عدة أيام – ثم وضع علامة تفيد إتمامك لمهمة من مهام التنظيف. كذلك يقوم التطبيق بتذكيرك عندما يحين وقت الانتقال إلى منطقة جديدة من خلال الإشعارات، ويمكنك ترتيب خطط لأعمالك الروتينية تتناسب مع الجدول الزمني الخاص بك عن طريق تقسيمها على مدار اليوم.

التطبيق متاح مجاناً لكل من مستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، إلا أنه غير متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد.

2- تطبيق Spring Cleaning Checklist

يساعدكِ هذا التطبيق في إنشاء قوائم لتنظيف كل غرفة في منزلك بسهولة، وإضافة مهام محددة لمناطق محددة من المنزل. كما يضم التطبيق نصائح للتنظيف، ومقاطع فيديو لمهام التنظيف، بالإضافة إلى مقاطع موسيقى للاستماع إليها أثناء التنظيف.

بخلاف التطبيق السابق FlyLady لن تتمكنِ من وضع علامات تفيد إتمامك للمهام الفردية بمجرد الانتهاء من كل مهمة، لذلك قد يكون الأمر محيرًا في البداية. ولكن يجب عليك إكمال جميع المهام الموجودة بالترتيب في قائمة المهام للتأكد من انتهاء جميع مهامك.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر غوغل بلاي ولكنه غير متاح لمستخدمي آيفون وآيباد.

3- تطبيق OurHome

يعتبر تطبيق OurHome خياراً مثالياً إذا كنت تبحثين عن تطبيق لتحفيز الأطفال للقيام بالأعمال المنزلية وتحمل المسؤولية ويتيح لك مكافأة أطفالك على جهودهم.

يمكنك تعيين وجدولة المهام والأعمال لأفراد أسرتك، وبمجرد أن يكمل أطفالك مهامهم سوف يكسبون نقاطاً يمكنهم الاستفادة منها مقابل مكافأة. ويمكن أن تكون المكافآت أي شيء مثل لعبة جديدة أو مشاهدة فيلم.

بالإضافة إلى ذلك، يضم التطبيق قائمة بقالة مشتركة وتقويم عائلي لتنسيق ومتابعة أحداث الأسرة، ويتيح لك تعيين تذكيرات لأفراد أسرتك بمهامهم، وإرسال رسائل، ومن ثم متابعة التقدم الذي يحرزه أطفالك من خلال مزامنة أجهزة عائلتك مع تطبيق OurHome.

التطبيق متاح مجاناً لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر غوغل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

4- تطبيق Home Routines

يساعدك تطبيق Home Routines في وضع روتين ثابت للتنظيف والترتيب، حيث يتيح لك إنشاء قوائم بالمهام في أيام محددة من الأسبوع وتعيين التنبيهات للمتابعة.

كذلك يمكنك إعادة ضبط القوائم تلقائياً يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً، فعلى سبيل المثال يمكنك تخصيص قائمة لتذكيرك بجدول تنظيف المنزل اليومي، وقائمة بغسل الملابس أسبوعياً، ومسح النوافذ شهرياً.

قوائم التنظيف التفصيلية مضمنة في قسم Focus Zones حيث يمكنك إضافة غرف ومهام، ويمكنك اختيار منطقة مختلفة كل يوم أو الحصول على منطقة لا تظهر إلا مرة واحدة في الشهر، كما توجد قائمة مخصصة للقيام بمهام بسيطة لمرة واحدة.

يتيح لك التطبيق استخدام المؤقت المدمج لضبط وقت تقريبي لكل منطقة تقومين بتنظيفها، وبذلك يمكنك تتبع الوقت الذي تقضينه في التنظيف وتقليله أولاً بأول.

يضم التطبيق ميزة Tada، وهي قائمة الإنجازات حيث يمكنك مراجعة جميع المهام التي تم إنجازها في اليوم، كما يمكنك مشاركتها مع الآخرين عبر البريد الإلكتروني.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز بسعر 4.99 دولار، لكنه غير متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد.

5- تطبيق Decluttr

يساعدك تطبيق Decluttr في بيع كل من الكتب والأجهزة والأدوات التقنية القديمة مثل – الهواتف المحمولة، والحواسيب اللوحية، وأجهزة الألعاب، والأقراص المدمجة، وأقراص الفيديو الرقمية، وBlu-ray ، والألعاب – التي لم تعد تستخدمها، وذلك لأنها تسبب في تجمع الغبار بالمنزل.

لبيع جهاز حدد النوع والموديل والحالة وستحصل على سعر فوري، إذا كنت تبيع أقراص مضغوطة أو أقراص DVD أو ألعاب، فقم بمسح الباركود barcodes باستخدام كاميرا هاتفك للحصول على عرض سعر فوري من Decluttr. لكن إذا كنت ترغب في بيع أجهزة تالفة، فلن يقبلها التطبيق.

بمجرد بيع عنصر ما يقوم التطبيق بشحنه لك مجاناً، وبمجرد أن يتم البيع، تحصل على أموالك في اليوم التالي عن طريق الإيداع المباشر أو باي بالـPayPal أو شيك.

التطبيق متاح مجاناً لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر غوغل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

6- تطبيق snupps

من المعروف أن أي سيدة غالباً ما تكون خزانتها مليئة بالملابس والإكسسوارات والأحذية والساعات، لذلك يساعدك تطبيق snupps في تنظيم كل ذلك، حيث يمكنك تحميل صور لمتعلقاتك وإنشاء رفوف افتراضية لها وتنظيم العناصر حسب الفئة مثل الأحذية والساعات والكاميرات.

ويمكنك في كثير من الأحيان بيع أي شيء لا تريده مباشرة من خلال التطبيق أو مشاركة أشياءك مع مجتمع snupps، كما يمكنك القيام بالتسوق لشراء العناصر المدرجة للمستخدمين الآخرين في التطبيق، أو الانضمام إلى المجموعات ذات الصلة باهتماماتك.

التطبيق متاح مجاناً لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر غوغل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

7- تطبيق Unfilth Your Habitat

تم تصميم هذا التطبيق من أجل مساعدة أي شخص كسول يعيش في منزل فوضوي، حيث يستخدم التطبيق جهاز ضبط الوقت لتقسيم مهام تنظيف المنزل إلى مهام أصغر لإنجازها بسرعة، بدلاً من قضاء يوم كامل مخصص للتنظيف.

يتمتع التطبيق بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام وبسيطة، ويمكنك اختيار التحديات الموقوتة لمكافأة نفسك – مثل استراحة لمدة 10 دقائق لكل 20 دقيقة من العمل، أو 45 دقيقة من العمل مع استراحة لمدة 15 دقيقة – ومحاولة إنجاز المهام على مدار الساعة لإنهاء التحدي.

يمكنك اختيار التحديات حسب الغرفة، أو إنشاء قائمة مخصصة لتذكير بالمهام، كما يرسل التطبيق محفزات لتذكيرك بأن الأعذار غير مقبولة.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر غوغل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز بسعر 0.99 دولار.