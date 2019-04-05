جديد واتساب.. "تسيير البيزنيس" على iOS !

أصبح تطبيق واتساب للأعمال WhatsApp Business، وهو إصدار من تطبيق المراسلة الذي يتيح للشركات الصغيرة التواصل مع عملائها، متوفرًا لجميع مستخدمي نظام التشغيل آي أو إس iOS في جميع أنحاء العالم.

وتم إطلاق التطبيق المجاني على متجر آب ستور لنظام آي أو إس iOS خلال الشهر الماضي، لكن في عدد محدود من البلدان، وذلك بعد أن كان التطبيق متاحاً على نظام أندرويد منذ العام الماضي.

ويستهدف تطبيق WhatsApp Business الشركات الصغيرة التي تبحث عن وسيلة سريعة وفعالة للتواصل مع عملائها.

الفرق بين واتساب العادي وواتساب الأعمال

وعلى عكس تطبيق المراسلة العادي واتساب، فإن واتساب للأعمال يتيح لأصحاب الأعمال والشركات إعداد ملف تعريف تجاري لمشاركة تفاصيل مثل البريد الإلكتروني، وعنوان المتجر وموقع الويب.

كما يتضمن أيضًا أدوات مراسلة متنوعة لتسهيل قيام الشركات بالاتصال بعملائها، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى رسائل الترحيب والرسائل البعيدة والردود السريعة لإدارة التفاعلات مع العملاء الذين يتصلون بهم باستخدام تطبيق واتساب العادي.

ويتم دعم واجهة الويب الخاصة بتطبق واتساب العادي بواسطة تطبيق WhatsApp Business.

ويجب عدم الخلط بين تطبيق WhatsApp Business وواجهة برمجة تطبيقات WhatsApp Business، وهي خدمة مدفوعة الأجر مصممة للشركات الأكبر بكثير.

وتتيح واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp Business للشركات إرسال إشعارات مثل بطاقات الصعود والإيصالات، بالإضافة إلى الرد على استفسارات العملاء.

وتعد هذه الواجهة حاليًا بمثابة إحدى الطرق القليلة التي تتيح لشركة التراسل تحقيق الأرباح من تلقاء نفسها بشكل مباشر.

ويتوفر تطبيق WhatsApp Business الآن في البرازيل وألمانيا وإندونيسيا والهند والمكسيك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على أن يظهر في جميع أنحاء العالم في الأسابيع المقبلة.

واكتسب WhatsApp Business قدرًا كبيرًا من الأهمية خلال ما يزيد قليلاً عن عام واحد من توافره، ووفقًا لشركة فيسبوك، فإن أكثر من 5 ملايين شركة تجارية حول العالم تستخدم الخدمة حاليًا للوصول إلى عملائها.