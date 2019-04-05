سناب شات تغازل الشباب.. بهذه الطريقة!

دشنت شركة سناب منصة للألعاب ضمن تطبيقها سناب شات، تتضمن ألعابا أصلية وأخرى من أطراف ثالثة مثل (زينجا) و (تايني رويال) بهدف الحفاظ على قاعدة مستخدميها الحاليين واجتذاب مستخدمين جدد.

وأعلنت الشركة الخميس عن عدد من الخصائص الجديدة لمنتجات قائمة بالفعل. وأضافت برامج من شركة بونيم/موراي للإنتاج وباز فيد وكذلك فلاتر للواقع المعزز تشمل نماذج من معالم شهيرة. كما قالت إنها ستسمح للمعلنين بشراء مساحات إعلانية يمكن عرضها خارج منصة سناب شات.

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وجاء إعلان الشركة خلال أول قمة لها في لوس أنجلوس.

منافسة شرسة

وتهدف الخصائص والمحتوى الجديد إلى زيادة المدة التي تستخدم فيها الشريحة الأساسية للمستخدمين بين 13 و34 عاما التطبيق في الوقت الذي توقف فيه نمو عدد المستخدمين بشكل عام.

وتواجه سناب منافسة شرسة على المستخدمين والمعلنين من شركات أكبر وأفضل تمويلا بكثير.

وعلى سبيل المثال، قامت منصتا فيسبوك وإنستغرام بنسخ خصائص اشتهر بها سناب شات مثل خاصية نشر مقاطع فيديو وصور تختفي بعد 24 ساعة.