مسؤول أممي يدعم هواوي في نزاعها مع واشنطن

أكد مدير وكالة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأمم المتحدة أن مخاوف الولايات المتحدة الأمنية بشأن معدات شبكات الجيل الخامس التي تصنعها شركة هواوي، العملاقة للاتصالات الصينية، ترتبط أكثر بالسياسة والتجارة، وليس الأمن.

وصرح هولين جاو، أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو وكالة تابعة للأمم المتحدة، للصحافيين في جنيف، بأن أمن شبكات الجيل الخامس هو في مصلحة الجميع، لكنه لم ير حتى الآن أي شيء يدعم المزاعم الأميركية ضد هواوي.

وقال جاو: "هذه الانشغال بمعدات هواوي لم يثبت حتى الآن وجود دليل يدعمه"، مشيرًا إلى أنه من مصلحة شركات الاتصالات التأكد من أن البنية التحتية آمنة.

وكانت الولايات المتحدة قد حثت حلفاءها، بما في ذلك كندا وإيطاليا، على منع شركة هواوي من بناء شبكات الجيل الخامس، قائلة إنها تخشى أن تستخدم الصين معدات هواوي للتجسس على تلك الدول.

وهددت الولايات المتحدة ألمانيا بالحد من المعلومات الاستخباراتية التي تشاركها معها إذا سمحت ألمانيا لشركات الاتصالات باستخدام معدات الشركة الصينية.

ورفعت هواوي دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة بسبب هذه المزاعم، وتقاضي الحكومة الأميركية لمنعها الوكالات الفيدرالية من استخدام معداتها.

وأضاف هولين جاو المولود في الصين: "أشجع إعطاء هواوي فرصا متساوية لتقديم مناقصات للعمل، وفي حال وجود أي شيء خاطئ أثناء عملية التشغيل، فإن بالإمكان حينئذ توجيه الاتهام إليها واتهامها. لكن إذا لم يكن لدينا أي شيء ضدها ووضعناها في القائمة السوداء فإنني أعتقد أن هذا غير عادل".

ولم يتطرق جاو إلى الاتهامات التي وجهها المدعون الفيدراليون الأميركيون ضد هواوي بسبب انتهاكها للعقوبات ضد إيران وسرقة الأسرار التجارية.