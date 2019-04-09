أكثر من طراز لهاتف غالاكسي نوت 10.. بهذه المواصفات

أفادت صحيفة كورية، الاثنين، بأن شركة سامسونغ تعتزم إطلاق أكثر من طراز من هاتفها الذكي الأهم للنصف الثاني من عام 2019، "غالاكسي نوت 10" Galaxy Note 10، وذلك بعد أن أطلقت 4 طرز من هاتف "غالاكسي إس10" Galaxy S10 في آذار/مارس الماضي.

وقالت صحيفة ETNews إن سامسونغ، التي تعد أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم، قد طورت بالفعل طرازين من الهاتف يدعمان شبكات الجيل الرابع 4G LTE.

كما أكدت الصحيفة وجود طراز يدعم شبكات الجيل الخامس 5G من هاتف Galaxy Note 10.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الصناعة أن الشركة الكورية تعتزم إطلاق 4 طرز من هاتفها الذكي، الذي يمتاز عن باقي هواتفها بمواصفات قوية وقلم إلكتروني، على أن يقدم طرازاً LTE شاشة بقياس 6.28 بوصة و 6.75 بوصة. كذلك ستقدم سامسونغ طرازاً بثلاث كاميرات خلفية وآخر بأربع كاميرات خلفية، بالإضافة إلى طراز يدعم شبكات 5G. وتتشابه مواصفات الشاشة والكاميرا الخلفية في طرازي LTE.

ومن غير المعتاد من سامسونغ إطلاق أكثر من طراز من هاتف Galaxy Note 10، بحسب الصحيفة، التي قالت إنه باستثناء طراز 5G، هناك نوعان على الأقل من Galaxy Note مختلفان في التصميم والأداء.

ويُعتقد أن محاولة سامسونغ لإطلاق Galaxy Note في عدة طرز تهدف إلى زيادة حجم المبيعات عن طريق تنويع المنتجات وجذب المزيد من المستهلكين، خاصةً بعد أن حققت الشركة النتائج المرجوة من خلال استراتيجية التجزئة مع هاتفها الأحدث Galaxy S10، الذي جاء مع 3 طرز أخرى مختلفة هي: Galaxy S10 Plus، و Galaxy S10e، و Galaxy S10 5G.

ونقلت صحيفة ETNews عن أحد مسؤولي صناعة المكونات قوله: "نعرف أن شركة سامسونغ أنتجت 14.5 مليون وحدة في الأشهر الثلاثة الأولى من آذار/مارس. ويبلغ متوسط إنتاج الهاتف الرائد أكثر من 11 مليون وحدة".

وفاقت المبيعات الأولية لهاتف Galaxy S10 مبيعات سلفه Galaxy S9 بنسبة 120%، وفق سامسونغ.

وقال رئيس الشركة، كو دونغ-جين، إن هاتف Galaxy S10 يحصل على استجابة جيدة في السوق الصينية الكلاسيكية.