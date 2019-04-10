جديد الشركة الأم لغوغل.. توصيل بالطائرات المسيرة

قامت خدمة الطائرات بدون طيار التابعة لشركة "ألفابتAlphabet"، بأول عملية توصيل جوي لها في نورث كانبيرا بأستراليا، يوم الثلاثاء بعد الحصول على موافقة هيئة الطيران المدني بالبلاد.

وقالت شركة "وينغWing" المتخصصة في خدمة التوصيل بواسطة الطائرات المسيرة إن خدمة التوصيل ستكون متاحة لمجموعة محدودة من المنازل المؤهلة في ضواحي كريس وبالمرستون وفرانكلين، وستتوسع تدريجيا لتشمل العملاء في هاريسون وجنجالين.

وأكدت الشركة في منشور: "لقد أجرت وينغ اختبار توصيل الطائرات بدون طيار في أستراليا منذ عام 2014. وخلال الـ 18 شهراً الماضية، أوصلت وينج المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية الصغيرة والأدوية أكثر من 3000 مرة إلى المنازل الأسترالية في فرنلاي بارك، ورويالا، وبونيثون".

يُشار إلى أن شركة "وينغ" كانت جزءًا من قسم الأبحاث "إكس X " التابع لألفابت، ولكنها انفصلت عنه في شهر تموز/يوليو الماضي لتصبح شركة مستقلة ضمن ألفابت، وهي أيضا جزء من قسم Other Bets. ويرأسها جيمس ريان بورغيس.

وقالت هيئة سلامة الطيران المدني الأسترالية CASA يوم الثلاثاء إن "عمليات وينغ تلبي مستوى مقبولًا من السلامة" وتعمل ضمن المبادئ التوجيهية لمشغلي الطائرات التجارية بدون طيار التي ترفع أكثر من 2 كيلوغرام.

وفيما يتعلق عن عملياتها خارج أستراليا، فقد قالت وينغ في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي أنها ستطلق أول خدمة توصيل أوروبية في فنلندا في ربيع عام 2019.

يُشار إلى أن "وينغ" ليست الأولى في خدمات التوصيل بالطائرات المسيرة، إذ سبقتها في ذلك عملاق التجارة الإلكترونية أمازون التي كشفت قبل سنوات عن "برايم أير Prime Air"، وهو نظام تسليم مستقبلي مصمم لتوصيل الطرود بأمان للعملاء في غضون 30 دقيقة باستخدام طائرات بدون طيار.