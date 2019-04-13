تعديلات جديدة من "فيسبوك" للمستخدمين المتوفين

هل حدث معك من قبل أن وصلتك "تنبيهات" من "فيسبوك" من حسابات أحد أصدقائك أو أقربائك المتوفين؟ لاشك أن هذا الأمر يزعجنا كثيراً لأنه يعاود فتح الجراح ويذكرنا بالأحزان على فقدان الأحباب. لهذا أعلنت "فيسبوك" مؤخراً عن تعديلات جديدة ستطال منصتها التواصلية، الأكبر في العالم، فيما يتعلق بالمستخدمين المتوفين، وذلك تلبية لمطالبات كثيرة من عملائها حول العالم.

وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام الأميركية عن شيريل ساندبيرغ، الرئيسة التنفيذية للعمليات في "فيسبوك"، فقد طالب الكثير من مستخدمي المنصة التواصلية، بينهم أكاديميون وخبراء ومشاهير، الشركة بتغيير بعض الخاصيات التي تتعلق بحسابات الأشخاص المتوفين.

وأضافت أن الشركة تعتزم إيقاف تنبيه العملاء ليبعثوا بالتهنئة لأصدقائهم المتوفين في أعياد ميلادهم، وكذلك لن تقترح على المستخدمين دعوة أصدقائهم الذين فارقوا الحياة إلى فعاليات وندوات عبر المنصة التواصلية.

وأكدت الشركة العملاقة أنها ستلجأ إلى تقنيات الذكاء الصناعي لمنع "هذه التجارب المؤلمة من الحدوث"، بحسب وصفها.

كما تنوي "فيسبوك" تعديل ميزة "صديق الميراث"، لتسمح للمستخدمين بالحفاظ على حساباتهم الشخصية وإدارتها بالوكالة، عقب وفاتهم، شريطة أن يوكلوا شخصاً موثوقاً ليقوم بذلك ويبلغوا الشركة بهويته.

وعن صلاحيات "صديق الميراث"، فقد أصبحت أوسع حيث أصبح بإمكانه مشاركة تدوينات على صفحة المتوفى، وتحديد من بإمكانه، من أصدقاء المتوفى، لصق تدوينة معينة على صفحته أو رؤية التدوينات فيها.