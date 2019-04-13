سوني ستغير تلقائياً الأسماء المسيئة بشبكة PlayStation

قالت شركة سوني إنها اتخذت خطوة لمنع السلوك السيئ وخطاب الكراهية في أسماء مستخدمي شبكة الألعاب التابعة لها، "بلاي ستيشن نتويرك" PlayStation Network، وذلك عن طريق استبدال معرفات الهوية ID المسيئة بأسماء أخرى مؤقتة.

وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان الشركة اليابانية عن السماح لمستخدمي PlayStation Network لأول مرة في تاريخ المنصة بتغير الأسماء الخاصة بهم، مانحةً بذلك مستخدمي "بلاي ستيشن 4" PlayStation 4 الفرصة لإعادة تعريف هوياتهم كما يشاؤون.

وفي منشور على موقع "بلاي ستيشن"، قالت سوني إن أسماء المستخدمين أو معرفات الهوية على PlayStation Network التي تنتهك شروط الخدمة سوف تُستبدل مؤقتاً بأسماء أخرى على غرار TempXXXX، على أن تحل أرقام محل أحرف الـX.

يُشار إلى أن سوني، بهذه الخطوة، تكون قد خففت العقوبة، إذ كانت في السابق تحظر اللاعبين الذين ينتهكون شروط الخدمة عن طريق استخدام الإهانات العرقية أو ألفاظ النابية أو غيرها من الكلمات والعبارات المحظورة في أسمائهم.

كما يُشار إلى أن التغيير الجديد من سوني ينطبق أيضاً على المستخدمين الجدد لخدمة PlayStation Network.