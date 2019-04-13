على غرار فيسبوك.. "تفاعلات" على لينكدإن

أعلنت شركة "لينكدإن" Linkedin، الجمعة، عن إضافة "التفاعلات" إلى شبكة التواصل الاجتماعي الموجهة لقطاع الأعمال التابعة لها، وذلك على غرار ما توفره شبكة فيسبوك لمستخدميها منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقالت لينكدإن، المملوكة لشركة مايكروسوفت، في منشور على مدونتها: "يأتي الناس إلى لينكدإن كل يوم لاكتشاف ما يحدث في مجتمعاتهم المهنية والتحدث مع بعضهم البعض حول الموضوعات والأفكار المتعلقة بعملهم"، مشيرة إلى أن "أحد الأشياء التي نسمعها بانتظام منكم جميعاً هو أنكم تريدون طرقاً معبرة أكثر من "أعجبني" للرد على المنشورات المتنوعة التي ترونها في خلاصتكم".

واستجابة لتلك الطلبات، أوضحت لينكدإن أنها بدأت في إطلاق مجموعة من التفاعلات إلى شبكتها، وذلك بغية منح المستخدمين المزيد من الطرق للتواصل بشكل بناء وسريع مع بعضهم بعض.

وتشمل التفاعلات التي أضافتها لينكدإن، إلى جانب زر "أعجبني" الحالي، زر "احتفال" Celebrate، و "الحب" Love، و "ثاقب" Insightful، و "فضولي" Curious.

كما أوضحت في منشورها أنه يمكن استخدام زر Celebrate للإشادة بإنجاز مثل الحصول على وظيفة جديدة أو التحدث في حدث ما، أو زر Love للتعبير عن الدعم العميق. كذاك يمكن أن يُستخدم زر Insightful للتعرف على نقطة رائعة أو فكرة مثيرة للاهتمام، بينما يتيح زر Curious إبداء الرغبة في معرفة المزيد أو الرد على موضوع مثير للتفكير.

وقالت لينكدإن إنها بدأت إطلاق أزرار التفاعل الجديدة اعتباراً من الجمعة وسوف تصل لجميع مستخدميها، الذين يتجاوز عددهم 600 مليون مستخدم نشط شهرياً، خلال الأشهر المقبلة، وذلك لأجهزة سطح المكتب والمحمولة.

ويُعتقد أن تبني لينكدإن لأزرار التفاعل يأتي بعد نجاحها على شبكة فيسبوك، التي أطلقت أزرار التفاعل الخاصة بها أواخر شباط/فبراير 2016، وذلك قبل نحو أشهر من إعلان مايكروسوفت استحواذها على لينكدإن مقابل 26.2 مليار دولار أميركي.