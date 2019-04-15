فيسبوك يعاني مشكلة في تحديث "الأخبار"

اشتكى مستخدمون في عدة دول من عطل جزئي في أداء موقع "فيسبوك"، الاثنين.

وكتب مستخدمون على موقع downdetector.com، المتخصص في متابعة أداء مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، أن صفحاتهم على فيسبوك غير محدثة بالكامل.

وذكر الموقع أن المشكلة بدأت الساعة 2:48 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وقال مستخدم إنه تلقى فقط 6 تحديثات اليوم على صفحته، وأفاد آخر أن التحديث شمل خبرين فقط على صفحته.

وأكد مستخدم أنه أخفق في تسجيل الدخول إلى فيسبوك. فيما أعرب مستخدمون من بريطانيا وألمانيا عن معاناتهم من المشكلة.

وخلال فترة وجيزة، تجاوزت الشكاوى المكتوبة على الموقع المتخصص أكثر من 14000 شكوى.

وأمس الأحد، واجه فيسبوك وواتساب وإنستغرام انقطاعاً في بعض دول العالم، لعدة ساعات، وعادت المواقع الشهيرة للانتظام في وقت لاحق. وتمتلك شركة فيسبوك تطبيقي واتساب وإنستغرام.

وأكد معظم المستخدمين انتظام الخدمات حوالي الساعة التاسعة صباح الأحد بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، حوالي الخامسة بعد الظهر بتوقيت الإمارات.

ولدى حدوث العطل، تعذر وصول المستخدمين في عدة دول إلى واتساب وإنستغرام وفيسبوك. وأخفق مستخدمون في تحديث صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وعلى واتساب، تعذر إرسال أو استقبال الرسائل النصية.

وبدأ انهيار الخدمات حوالي الساعة السادسة والنصف صباح الأحد بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

والأحد، عانى 17% من المستخدمين عانوا من انقطاع تام في الخدمة، في حين أبلغ 19% منهم من عدم تمكنهم من تسجيل الدخول، ونحو 62% من مشكلة في تحديث "آخر الأخبار" على فيسبوك.

وقبل شهر، تعرضت خدمة فيسبوك وواتساب وإنستغرام لعطل استمر عدة ساعات. وأرجع المسؤولون في فيسبوك سبب العطل إلى إجراء تغييرات في الخوادم.