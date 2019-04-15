"فيسبوك" تضيف الوضع الداكن للماسنجر.. وهذه مزاياه

حصلت منصة ماسنجر بشكل اختياري على الوضع الداكن، وذلك بعد أن أضافت شركة فيسبوك خيارًا إلى قائمة إعدادات تطبيق المراسلة يتيح الحصول على الوضع الداكن، ويجري نشر هذه الميزة على مستوى العالم، مما يسمح بحصول 1.3 مليار شخص يستخدمون ماسنجر عليها.

وكانت فيسبوك قد وفرت هذا الوضع الداكن من قبل، وذلك اعتبارًا من شهر مارس، لكنه كان مخفيًا، حيث كان من الواجب إرسال الرمز التعبيري لهلال القمر إلى أي شخص ضمن دردشة فردية أو جماعية للحصول عليه، لكن لم يعد ذلك ضروريًا الآن.

ويمكن لأي شخص الحصول على الوضع الداكن من خلال النقر فوق صورة الملف الشخصي، ليتم نقله إلى قائمة الإعدادات ذات الصلة، حيث يرى إمكانية تفعيل الميزة إلى جوار الخيار المسمى "الوضع الداكن Dark Mode".

ويؤدي تفعيل هذا الخيار إلى تبديل لوحة الألوان الساطعة التقليدية للتطبيق والحصول بدلًا من ذلك على مظهر منخفض التباين، بحيث تصبح الخلفية سوداء ولون النص أبيض.

وإلى جانب كونه مريحا للعيون، فإن الوضع الداكن الجديد لمنصة ماسنجر من شأنه أن يزيد قليلاً من عمر بطارية الهواتف المزودة بشاشات OLED، مثل أحدث مجموعة هواتف آيفون iPhone X و iPhone XS و iPhone XS Max، وسلسلة غالاكسي من سامسونغ، وهاتفي إل جي LG G8 و V40.

ويعود السبب في ذلك إلى أن هذه الشاشات قادرة على تشغيل وإيقاف تشغيل كل بيكسل فردي دون التأثير على وحدات البيكسل المجاورة بشكل مباشر، مما يوفر الطاقة.

وتنضم منصة فيسبوك ماسنجر إلى مجموعة متزايدة من التطبيقات والمنصات الشائعة التي اعتمدت الوضع الداكن، مثل Slack، وغوغل كروم، ويوتيوب، وتويتر، وتطبيق أخبار وخرائط غوغل لوحة مفاتيحها Gboard، وغيرها.

وفي الأخبار ذات الصلة، فقد اختبرت غوغل الوضع الداكن على مستوى النظام في أحدث إصدار من نظامها لتشغيل الأجهزة المحمولة أندرويد المسمى Android Q، ويبدو أن آبل سوف تستخدم الوضع الداكن أيضًا في نسخة iOS 13.

وتعتزم فيسبوك توحيد البنية التحتية التي تعتمد عليها مجموعة خدماتها للمراسلة، ماسنجر وواتساب وإنستغرام دايركت، عبر حصولها على ميزة التشفير الشامل، على أن يظل المستخدمون قادرين على تنزيل كل تطبيق على حدة بعد اكتمال عملية التوحيد.

ومن المفترض أن يكون مستخدمو واتساب قادرين على إرسال رسائل إلى الأصدقاء الذين لديهم حسابات على فيسبوك أو إنستغرام حتى إذا لم يكن لدى هؤلاء الأصدقاء تطبيق واتساب.