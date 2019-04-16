إعلان مشوّق من غوغل الشهر المقبل.. ما هو؟

بدأت غوغل، الاثنين، التشويق لشيء جديد تعتزم الإعلان عنه في أيار/مايو المقبل ويتعلق بعلامتها التجارية "بكسل" Pixel. ويُتوقع أن تكون الشركة تلمح إلى الإعلان عن هواتف Pixel جديدة.

فعلى مدار الأسابيع الماضية، سُربت صور وتفاصيل مواصفات هاتفي "بكسل 3أي" Pixel 3a و"بكسل 3أي إكس إل" Pixel 3a XL، اللذين يعدان نسخة بمواصفات أقل من هاتفي Pixel 3 وPixel 3 XL الحاليين، وقد أُكِّد أسماءهما رسمياً في تسريب لمتجر غوغل Google Store.

والآن نشرت غوغل على متجرها الإلكتروني تشويقاً بعنوان "المساعدة قادمة"، ثم كتبت: "في 7 أيار/ مايو، شيء كبير قادم إلى كون بكسل"، كما ركزت في التشويق على ملصقات الواقع المعزز القائمة على فيلم Avengers: Endgame، والتي أُعلن عنها أيضاً في وقت سابق الاثنين.

وفي صفحة التشويق على متجر غوغل، ذكرت الشركة أنه بإمكان المستخدمين الاشتراك للحصول على التحديثات المتعلقة "بما هو قادم في أيار/مايو"، مع الإشارة إلى التاريخ الذي حددته في التشويق ويصادف اليوم الأول لانطلاق مؤتمر المطورين السنوي الخاص بالشركة Google I/O 2019.

وبالنظر إلى أن غوغل اعتادت الإعلان عن هواتفها الجديدة من سلسلة Pixel في تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، يُتوقع أن تستغل مؤتمر Google I/O 2019 للإعلان عن هاتفي Pixel 3a وPixel 3a XL.

وفيما يتعلق بالمواصفات، تتحدث التسريبات أن Pixel 3a سيقدم شاشة من نوع OLED بقياس 5.6 بوصات، وبدقة 2220×1080 بكسل، بالإضافة إلى نظام التشغيل أندرويد 9 باي، ومعالجاً من نوع "سنابدراجون 670"، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بحجم 4 جيغابايت، وكاميرا خلفية بدقة 12 ميغابكسل، وبطارية بسعة 3.000 ميلي أمبير/ساعة.

أما فيما يتعلق بمواصفات النسخة الكبرى Pixel 3a XL، فتتحدث التسريبات أنها ستقدم شاشة بقياس 6 بوصات، وبدقة 2160×1080 بكسل، مع دعم ميزة الجوانب القابلة للضغط Active Edge، وشريحة Titan M الأمنية، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيغابايت.