Surface Hub 2S.. سبورة اجتماعات رقمية جديدة من مايكروسوفت

أطلقت شركة مايكروسوفت، الأربعاء، السبورة الرقمية المصممة للمؤتمرات والاجتماعات Surface Hub 2S، والتي تأتي بقياس 50 و85 بوصة (إنش)، على أن يتم شحنها للعملاء ابتداء من شهر يونيو.

وأوضح بانوس باناي Panos Panay، كبير مسؤولي منتجات مايكروسوفت، أن Surface Hub 2S هو منتج تم تصميمه لإشراك وتمكين الفرق من خلال سد مساحات العمل الرقمية والمادية، وذلك "لأن طريقة عملنا تستمر في التطور كل يوم".

وتحدثت الشركة خلال مؤتمر صحافي بمدينة نيويورك عن تفاصيل جهاز Surface Hub 2S المحسن، والذي يتميز بشاشة تعمل باللمس بدقة أعلى من الدقة الأصلية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 4K تدعم الاتصال المرئي، ومجموعة مكونة من 8 ميكروفونات ذات مجال بعيد.

ومن المفترض وصول جهاز Surface 2S إلى العملاء في شهر يونيو، بتكلفة تبدأ من 8999 دولاراً، وتصل إلى حوالي 12 ألف دولاراً، وهو نفس السعر الأساسي لجهاز Surface Hub 2 الأصلي.

وتتوفر نسخة أكبر من جهاز Surface Hub 2S بشاشة بقياس 85 بوصة (إنش)، لكن لا تتوفر معلومات عن التكلفة، كما لن يتم شحن هذه النسخة إلى العملاء حتى عام 2020 على أقرب تقدير، وتقول مايكروسوفت إنها ستبدأ اختبار هذه النسخة مع عملاء محددين في أوائل عام 2020.

ويتم بيع الحوامل ومثبتات الجدار من شركة Steelcase بشكل منفصل.

ويضم الجهاز مكبرات صوت ثلاثية الاتجاه، مع مكبرات صوت مدمجة، ومضخم صوت خلفي، مع إطار أرق، ووزن أخف، مما يجعله مناسباً بشكل أكبر لمساحات العمل المشتركة، مع إمكانية تنقله من خلال الحامل.

بينما تسمح نسبة العرض إلى الارتفاع الجديدة بجعله يتماشى مع أجهزة الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية التي توفرها شركة مايكروسوفت، ودمجت الشركة طبقة المستشعر في الشاشة، مما أتاح لها تقديم تباين محسن، وزمن استجابة أسرع، ودقة أفضل.

وتأتي نماذج السبورة الرقمية الجديدة مع قرص M.2 SSD بسعة 128 غيغابايت، وشبكة لاسلكية مدمجة، وبلوتوث 5.0، وشبكة إيثرنت، ومعالج إنتل Core i5 من الجيل الثامن، و8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ومجموعة من المنافذ، بما في ذلك USB-C، و USB-A، و HDMI، و Mini DisplayPort، وقارئ بصمات الأصابع.

وتعد الكاميرا الأمامية قابلة للإزالة، بحيث يتم تثبيتها على جهاز Surface Hub 2S عبر نظام مغناطيسي، مع خيار زيادة عمر البطارية، مما يزيد من زمن التشغيل.