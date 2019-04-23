ترقبوا.. آيفون 5G قد يأتي بأواخر 2020

قال المحلل مينج تشي كو، الذي يعد صاحب التسريبات الأكثر شهرةً ودقةً فيما يتعلق بمنتجات آبل، إن إصدار عام 2020 من هاتف "آيفون" iPhone قد يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويُتوقع أن يكون له تأثير كبير على المبيعات.

وكتب كو في مذكرة للمستثمرين: "إننا نعتقد أن حالة عدم اليقين قد أُزيلت بعد انتهاء نزاع براءات الاختراع بين آبل وكوالكوم ودخولهما في صفقة ترخيص مدتها ست سنوات، وإعلان إنتل عن خروجها من قطاع رقائق 5G".

ومن المتوقع أن تعتمد شركة آبل – إلى جانب كوالكوم – على منافستها في السوق، سامسونغ، ليزودها كل واحدة منهما بعتاد يختلف حسب كل سوق من شبكات الجيل الخامس 5G. وبالخروج النهائي لشركة إنتل من سوق رقائق المودم للهواتف الذكية، يُعتقد أن تصريح شركة هواوي بأنها مستعدة لتزويد آبل بمودمات 5G لا يعدو كونه مجرد خطوة "علاقات عامة" من قِبل الشركة الصينية.

ويتوقع كو أن يزيد مودم الجيل الخامس 5G من مبيعات آيفون من 188 إلى 192 مليون في عام 2019، ثم من 195 إلى 200 مليون بحلول عام 2020. ومن المتوقع أن يكون ما بين 70 و 75 مليون من تلك المبيعات في 2020 في النصف الثاني من عام 2020، بعد إطلاق هاتف "آيفون 5جي" iPhone 5G.

يُشار إلى أن هذه الزيادة المتوقعة خلال عامي 2019 و 2020 لا تزال دون المبيعات التي حققتها هواتف آيفون في عام 2015، حين باعت الشركة 231.2 مليون وحدة. ثم باعت الشركة 211.8 مليون وحدة، و 216.8 مليون وحدة، و 217.7 مليون وحدة، في الأعوام التالية: 2016، و 2017، و 2018، على التوالي.

وفيما يتعلق بهاتف "آيفون 5جي" أيضاً، فقد طورت شركة صناعة أشباه الموصلات التايوانية TSMC أيضاً بنية تحتية تصميمية بتقنية 5 نانومتر، والتي يمكن استخدامها للرقائق المستقبلية التي يمكن أن تُرى في إصدار عام 2020. كانت تكهنات سابقة قد أشارت إلى أنه يمكن استخدامها في معالجات "أي14" A14 لأجهزة "آيفون 2020".