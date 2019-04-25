يومياً.. 500 مليون مستخدم لـ "facebook story"

قالت شركة فيسبوك، الأربعاء، إن عدد مستخدمي ميزة القصص اليوميين على شبكتها الاجتماعية بلغ أكثر من 500 مليون، وذلك في إطار إعلانها عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2019.

وكانت فيسبوك قد قلدت ميزة القصص من خدمة التراسل المصور سناب شات، وأضافتها إلى خدماتها المختلفة، بما في ذلك: خدمة التراسل الفوري واتساب، وخدمة مشاركة الصور والفيديو إنستغرام، التي كانت الأوفر حظًا في نجاح ميزة القصص، إذ حققت أكثر من 500 مليون مستخدم يومي للميزة قبل أكثر من 3 أشهر، وكذلك تمتلك واتساب هذا العدد من المستخدمين اليوميين.

وللمقارنة، أعلنت فيسبوك عن أكثر من 300 مليون مستخدم نشط يوميًا لميزة القصص في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي. ومع أن الميزة استُنسخت من سناب شات، إلا أن عدد المستخدمين النشطين يوميًا من الأخيرة لا يتجاوز 190 مليون، حسب ما أعلنت أول أمس.

وكشف الرئيس التنفيذي ومؤسس فيسبوك (مارك زوكربيرج) عن الإنجاز الجديد لـ "قصص فيسبوك"، خلال مكالمة مع المستثمرين عقب الإعلان عن النتائج المالية للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، والتي تضمنت أيضًا الإعلان عن 2.38 مليار مستخدم نشط يوميًا لشبكة فيسبوك الاجتماعية، كما تضمنت إعلان الشركة عن رصد مبلغ 3 مليارات دولار أمريكي لدفع غرامة محتملة من لجنة التجارة الفيدرالية بسبب "سجل فيسبوك السيء في مجال الخصوصية والأمن".

وبحسب ما قالت المديرة التنفيذية للعمليات (شيريل ساندبرج) للمستثمرين: فإن 3 ملايين معلن استفادوا من ميزة القصص عبر خدمات فيسبوك المختلفة، بما في ذلك شبكتها الاجتماعية، وإنستاجرام، وواتساب.

يُشار إلى أن فيسبوك أضافت ميزة "القصص" لخدمة إنستاجرام أولًا مطلع شهر آب/ أغسطس 2016، ثم لخدمة واتساب في 24 شباط/ فبراير 2017، ثم لتطبيقها الرئيسي في 28 آذار/ مارس 2017.