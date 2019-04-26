ملايين كلمات المرور بفيسبوك مخزنة بنص "عادي" دون حماية

أعلنت السلطات الإيرلندية فتح تحقيق في إعلان شركة فيسبوك، عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، مؤخراً أنها تركت مئات الملايين من كلمات مرور المستخدمين دون حماية.

موضوع يهمك قالت شركة فيسبوك، الأربعاء، إن عدد مستخدمي ميزة القصص اليوميين على شبكتها الاجتماعية بلغ أكثر من 500 مليون، وذلك في إطار... يومياً.. 500 مليون مستخدم لـ "facebook story" تكنولوجيا

وقالت لجنة حماية البيانات في إيرلندا، حيث المقر الأوروبي لفيسبوك، أمس الخميس إنها فتحت تحقيقاً قانونياً هذا الأسبوع بشأن فيسبوك بعد أن أخطرتها الشركة بالفجوات الأمنية.

قالت الشركة الشهر الماضي إنها خزنت بشكل غير مقصود كلمات مرور لمستخدمي فيسبوك وفيسبوك لايت وإنستغرام بنص عادي، مما يتيح لموظفين الشركة البحث عنها.

لكن فيسبوك أكدت أن كلمات المرور تم تخزينها على خوادم الشركة الداخلية، حيث لا يمكن لأي شخص خارجي الوصول إليها.

ويوجد لدى لجنة حماية البيانات في إيرلندا حالياً 10 تحقيقات أخرى جارية بشأن فيسبوك وشركاتها الفرعية، بما في ذلك واتساب، حول امتثالها لقواعد الخصوصية الأوروبية.