مايكروسوفت تتراجع وتعلن: "الرسام التقليدي" مستمر

في عام 2017 أعلنت شركة مايكروسوفت التخلص من برنامج الرسام الكلاسيكي المدمج في جميع النسخ من ويندوز، والمعروف باسم MS Paint.

وكانت الخطة استبداله بالرسام ثلاثي الأبعاد وبرامج أخرى.

لكنها يبدو كما لو غيرت من هذه الخطة، واتضح الأمر بتوضيح المطوّر بالشركة Brandon LeBlanc الذي قال إن هذا الأمر قد تم التراجع عنه نهائياً.

وغرّد المطور بأن التطبيق لن يتم الاستغناء عنه، وسوف يستمر في التضمين في برامج ويندوز.

وأثارت هذه الخطوة فرح الكثير من الفنانين الذين يرون في التعامل مع هذا البرنامج البسيط سعادتهم ومتعة العمل.

ويرى البعض أن هذا البرنامج يُمكِّن من اكتشاف المرء لمهاراته الأولية كفنان، بعيداً عن البرامج الحديثة السهلة التي يمكن أن تقوم بكل شيء.

وقد أصبحت عناصر التحكم الأيقونية في الرسام، مثل دلو الطلاء والقلم الرصاص هي المفضلة لعدد من الفنانين منذ 30 عاماً والذين أظهروا أعمالًا تم إنشاؤها بالكامل من خلالها، وكانت في غاية الروعة.