100 مليون مشترك لـ"سبوتيفاي".. وهذا هو السر!

أعلنت مجموعة "سبوتيفاي" السويدية الأولى عالميا في مجال الموسيقى عبر الإنترنت عن تخطّيها عتبة 100 مليون مشترك في خدمتها المدفوعة.

وتشكّل الاشتراكات المدفوعة الأجر محور خدمات البث التدفقي، إذ إن العائدات التي تجنى من الإعلانات المعروضة على المنصات المجانية لا تتيح درّ أرباح كافية.

وجاء في بيان صدر عن "سبوتيفاي" الاثنين أن "عدد المشتركين في خدمة بريميوم بلغ 100 مليون، مسجلا ارتفاعا نسبته 32% في سنة... ما يشكّل مرحلة مهمّة في تاريخ الشركة".

وعزت الشركة السويدية هذا الارتفاع إلى شراكتها مع "غوغل هوم" والحملات الترويجية التي أطلقتها في الولايات المتحدة وكندا والتخفيضات المقدّمة في الولايات المتحدة، فضلا عن نجاح عرضها الموجّه إلى العائلات.

وفي أواخر العام 2018، اجتازت "سبوتيفاي" عتبة 200 مليون مستخدم نشط في الشهر ليبلغ عدد مستخدميها 207 ملايين. وارتفع هذا العدد إلى 217 مليونا حتّى تاريخ 31 آذار/مارس 2019.

ورغم التوسّع المتسارع الوتيرة الذي يشهده هذا النوع من الخدمات، لم تنجح "سبوتيفاي" التي أنشئت سنة 2005 في إيجاد نموذج فعّال لتحقيق أرباح على المدى الطويل.

وكانت المجموعة التي طرحت أسهمها في بورصة نيويورك في نيسان/أبريل 2018 قد حقّقت أرباحا صافية للمرّة الأولى في تاريخها في الربع الثالث من العام 2018. وقد جنت أرباحا أيضا في الربع التالي من العام لكن الحال لم تكن كذلك في أوّل ثلاثة أشهر من 2019.

ففي الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس، تكبّدت "سبوتيفاي" خسارة قدرها 142 مليون يورو. وقد بلغ رقم أعمالها 1,5 مليار يورو، مسجّلا ارتفاعا بنسبة 32,7% في خلال سنة.

وبلغت الخسائر التشغيلية من ناحيتها 47 مليونا.