سيارة بنظام "أندرويد" تنبئك بمحطات الوقود وعروض المطاعم

قالت شركة فيات كرايسلر إنها ستستخدم تكنولوجيا من شركة غوغل التابعة لشركة ألفابت وشركة سامسونغ للربط بين جميع المركبات التي ستنتجها بحلول عام 2022، لتزويدها بموسيقى وفيديو وتسهيل قدرات خدمة تشارك السيارات والقيادة الذاتية.

وذكر متحدث باسم شركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز أن الشركة ستستخدم نظام تشغيل أندرويد الخاص بغوغل على المستوى العالمي بدلاً من مزيج من برامج الكمبيوتر التي تختلف من منطقة لأخرى. وستستخدم الشركة المنتجة للسيارات كذلك منصة تخزين رقمية من وحدة هارمان التابعة لشركة سامسونغ إلكترونيكس.

وخلافاً لشركتي جنرال موتورز وفورد موتور المنافستين لم تنفق شركة فيات كرايسلر شيئاً على تطوير تقنية المركبة ذاتية القيادة. ووفر ذلك للشركة مبالغ طائلة من المال لكنه جعلها معتمدة على أطراف من الخارج لتوفير التكنولوجيا والأنظمة.

وقالت الشركة إنها ستبدأ تزويد المركبات بالقدرات الجديدة في النصف الثاني من عام 2019. وأوضحت الشركة أن النظام سيساعد مالكي السيارات "بالتنبؤ باحتياجات الصيانة وتحديد أماكن محطات الوقود والشحن وتلقي إشعارات المرور وعروض المطاعم".