مؤسس فيسبوك يعلن عن أكبر تغيير في المنصة منذ 5 سنوات

أعلنت فيسبوك، ضمن فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين Facebook F8 في سان خوسيه، عن إطلاقها إعادة تصميم لتطبيقها الرئيسي المحمول ونسخة الويب، بحيث تركز عملية إعادة التصميم على أهم ميزتين: الأحداث، والمجموعات، كما حدثت لأول مرة منذ سنوات شعارها.

وأوضحت الشركة أن التطبيق المحمول لأجهزة أندرويد وآي أو إس iOS سيصل إلى المستخدمين من جميع أنحاء العالم بشكل فوري، بينما تصل نسخة الويب المعاد تصميمها في الأشهر القادمة.

وقال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي للشركة: "هذا هو أكبر تغيير في تطبيق وموقع فيسبوك قمنا به في السنوات الخمس الماضية".

ووفقًا لمارك، فإن عملية إعادة التصميم تشمل مئات التفاصيل، وليس مجرد بعض التغييرات الرئيسية، الأمر الذي يجعل من الأسهر بكثير العثور على المجموعات ذات الصلة، مع تحسين الاقتراحات والتصفح، واكتشاف الأدوات.

ويتميز التحديث بخطوط عريضة واضحة ومساحة بيضاء واسعة، ويسمح للمستخدمين بالنشر ضمن المجموعات بشكل مباشر من الصفحة الرئيسية كما لو أنه ينشر على صفحته الشخصية.

وفي الوقت نفسه، يتم تمييز المجموعات بشكل بارز في الشريط الجانبي الأيسر ضمن نسخة الويب، مع إضافة أدوات جديدة لأنواع متخصصة من المجموعات، مثل مجموعات الدعم الصحي، بالإضافة إلى وجود طرق جديدة للانتقال بشكل سريع إلى الألعاب، والأحداث، والأنشطة الأخرى.

وتتيح ميزة "التعرف على أصدقاء جدد" Meet New Friends "للناس التواصل مع غير الأصدقاء ضمن المجموعات التي ينتمون إليها الذين لديهم اهتمامات مشتركة، مثل العمل لدى صاحب العمل نفسه أو الذهاب إلى المدرسة نفسها.

وتقول فيسبوك: إنها تدمج ميزة Meet New Friends ضمن مجموعاتها الجديدة لمساعدة الأشخاص على الالتقاء بأشخاص قد يكون لديهم اهتمامات مشتركة عبر الإنترنت، مما يعني إمكانية تواصلهم في العالم الحقيقي.

وأصبح بإمكان المستخدمين ضمن سوق فيسبوك Marketplace إجراء الدفعات والتعامل مع الشحن بشكل مباشر عبر المنصة، إلى جانب توافر قوالب جديدة ضمن مجموعات البحث عن عمل تمكن أصحاب العمل من نشر إعلانات الوظائف.

وقال زوكربيرغ: "ستكون قادرًا على رؤية المجموعات التي تهتم بها"، مضيفًا أن هذا يجعل المجموعات في قلب التجربة، ويمكنك من رؤية أصدقائك والتواصل معهم في كل مكان.

وهناك عشرات الملايين من المجموعات النشطة على فيسبوك، وينتمي أكثر من 400 مليون شخص على فيسبوك إلى مجموعة يجدونها ذات معنى، وهو ما دفع الشركة إلى إطلاق عملية إعادة التصميم لتبسيط الموقع ووضع المجتمعات في المركز.

وتبذل الشركة جهودًا كبيرة لضمان ظهور المجموعات في كل جزء من التطبيق، لذلك ستبدأ الترويج للمجموعات في أماكن مختلفة، مثل Marketplace وWatch.

أما بالنسبة للأحداث، فإن فيسبوك تركز بشكل كبير على مساعدتك في العثور على أشياء للقيام بها في منطقتك، إذ تتيح علامة التبويب الجديدة للأحداث عرض خريطة أكثر ثراءً لرؤية الأماكن التي تهمك بالقرب من بعضها البعض.

ويسهل التصميم العثور على أحداث جديدة، وتنظيم التقويم الخاص بك، والتصفح السريع للأحداث التي يستضيفها أصدقاؤك، والأحداث العامة، مثل الحفلات الموسيقية، التي قد تكون مهتمًا بها.