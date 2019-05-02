تعرف على كيفية استخدام مساعد غوغل باللغة العربية

في نهاية عام 2018، كان تضمين لغات جديدة في مساعد غوغل Google Assistant يتطور بسرعة كبيرة، حيث دعم التحدث بما يقرب من 30 لغة في 80 دولة، بعدما كان متاحاً بثماني لغات فقط في 14 دولة خلال عام 2017. بالإضافة لذلك، طُورت قدرته على فهم الثقافات المحلية للعديد من البلدان، كما أصبح أكثر اعتماداً على الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الاستخدام على مدار اليوم.

ومع اقتراب انطلاق فعاليات مؤتمر غوغل السنوي للمطورين Google I/O 2019، الذي سينطلق يوم 7 أيار/مايو الحالي، من المؤكد أننا سنشهد الكثير من التطورات، والميزات الجديدة. وأبرز مثال على ذلك أن مساعد غوغل بدأ في دعم اللغة العربية باللهجتين المصرية، والسعودية، ولكن مازال الإصدار الأول في مرحلة تجريبية متاحة للجميع، في حين أن الإصدار النهائي مازال قيد التطوير، ولم يصل إلا لعدد قليل من الأشخاص.

من واقع تجربتنا للإصدار التجريبي باللغة العربية، أظهر مساعد غوغل نتائج جيدة في فهم اللغة العربية، حيث تمكن من فهم العديد من العبارات الشائعة، والرد عليها بشكل طبيعي، كما استطعنا إجراء المحادثات دون الحاجة لتكرار عبارة "أهلاً غوغل" لبدء كل استفسار.

فيما يلي كيفية استخدام مساعد غوغل باللغة العربية:

وقبل البدء في تفعيل اللغة العربية بمساعد غوغل الصوتي يجب مراعاة بعض النقاط:

• يجب أن يعمل جهازك بنظام التشغيل (أندرويد مارشميلو)، أو أي إصدار أحدث.

• يجب تحديث تطبيق غوغل لآخر إصدار متوفر.

ولتفعيل مساعد غوغل باللغة العربية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

• انتقل إلى تطبيق غوغل للبحث Google Search.

• اضغط على خيار المزيد More، الموجود في أسفل الزاوية اليمنى من الشاشة.

• اضغط على خيار الإعدادات Settings.

• اضغط على مساعد غوغل Google Assistant.

• اضغط على علامة تبويب مساعد Assistant، ومنها اختر اللغات.

• ستجد اللغة الافتراضية للمساعد هي الإنجليزية، بالإضافة إلى ظهور خيار إضافة لغة Add a language، اضغط عليه، ثم مرر للأسفل حتى تصل إلى خيارين العربية (المملكة العربية السعودية)، أو العربية (مصر)، واختر ما يناسبك.

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات يمكنك استدعاء مساعد غوغل من خلال الضغط باستمرار على زر الرئيسية، وسوف يظهر المساعد في الجزء السفلي من الشاشة – بشرط تفعيل ميزة التعرف على الكلام – ثم يمكنك البدء في أي استفسار.

ستجد أن الواجهة التي تتضمن جدول أعمالك، وما يمكن أن يقوم به غوغل – مثل: الاطلاع على آخر الأخبار، وضبط المنبه، وتشغيل الموسيقى وإرسال الرسائل، وغير ذلك – قد تغيرت كلها للغة العربية.