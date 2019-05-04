خلل في فايرفوكس يؤدي إلى تعطل كافة الإضافات

أكدت مؤسسة موزيلا المطورة لمتصفح فايرفوكس، السبت، وجود خلل في المتصفح تؤدي إلى تعطل كافة الإضافات الخاصة بالمستخدمين، وقالت إنها تعمل على إصلاحها.

واشتكى كثير من مستخدمي متصفح فايرفوكس – الذي يعد أحد أشهر المتصفحات بعد متصفح كروم من غوغل – من أن هناك خطأً في المتصفح نجم عنه تعطل كافة الإضافات المثبتة عليه.

وأكد المستخدمون أن كل الإضافات المعطلة أُدرِجت على أنها "إضافات قديمة"، إلى جانب تحذير من أنها قد لا تكون "موثقة من قِبل فايرفوكس لذا عُطلِّت".

يُشار إلى أن أول منشور يُبلغ عن الخلل على منتدى "تتبع الثغرات Bugzilla" نُشر في الساعة 3:40 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة، وورد فيه أن فشلًا مفاجئًا حدث، وأدى إلى تعطل الإضافات في متصفح فايرفوكس.

ولأن الخلل ينبع من نظام الشهادات الخاص بالإضافات، فإن إعادة تثبيت الإضافات لن يجدي نفعًا، فمن المحتمل أن يواجه المستخدم رسالة خطأ مختلفة. لذا، فإن إصلاح الخلل يتوقف على موزيلا نفسها.

وفي منشور على منتدى الشركة، كتبت مديرة مجتمع الإضافات التابع لموزيلا (كيتلين نيمن): "تلقينا الساعة 6:10 بتوقيت المحيط الهادئ تقريرًا بأن مشكلة الشهادة الخاصة ببرنامج فايرفوكس تتسبب في توقف الإضافات عن العمل وفشل عمليات تثبيت الإضافات الجديدة".

وقالت موزيلا في تغريدة نشرتها عبر حساب متصفح فايرفوكس على تويتر: "نأسف بشدة للمشكلة التي نواجهها الآن مع الإضافات. نعمل بجدية لإصلاحها وسنبقيكم على إطلاع دائم".