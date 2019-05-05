ترمب يهاجم وسائل التواصل الاجتماعي.. والسبب؟

انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الشركات مقدمة خدمات التواصل الاجتماعي، بعد أن حظر موقع فيسبوك عدداً من الشخصيات المتطرفة.

وأعلن ترمب، الذي نشر وأعاد نشر شكاوى على موقع تويتر أنه "سوف يراقب رقابة المواطنين الأميركيين على منصات التواصل الاجتماعي".

وكان ترمب قد أكد في وقت سابق أن شركات التواصل الاجتماعي تظهر تحيزا ضد المحافظين، وهو أمر نفته الشركات واعتبرته غير حقيقي.

جاءت تصريحات الرئيس الأميركي بعد أن حظر موقع فيسبوك لويس فاراخان وأليكس جونز وغيرهما من المتطرفين، قائلا إنهم انتهكوا الحظر الذي فرضه الموقع على "الأفراد الخطيرين".