غوغل تطرح هاتفاً بسعر متوسط وسط أرقام مجنونة

كشفت مجموعة "غوغل" عن هاتف بأداء عال سيباع بسعر متوسط، في تحدٍّ للمنحى السائد لدى كبرى الشركات العاملة في قطاع الهواتف الذكية أخيرا والقائم على طرح أجهزة بأسعار آخذة في الارتفاع.

هذا الهاتف الجديد من طراز "بيكسل 3 ايه" مزود بخصائص مختلفة مرتبطة بتنقيات الذكاء الاصطناعي كتلك الموجودة في أغلى الأجهزة المصنعة من المجموعة.

وسيباع الهاتف بسعر يبدأ بـ399 دولارا في الأسواق الأميركية، على ما أكد مسؤولو "غوغل" خلال المؤتمر السنوي للمطورين قرب مقر الشركة في مدينة ماونتن فيو بمنطقة سيليكون فالي.

وقال رئيس قسم المعدات الالكترونية في المجموعة ريك أوسترلو: "لقد سُجل منحى مقلق أخيرا نحو طرح هواتف عالية الجودة بأسعار آخذة في الارتفاع. لذا تحدينا أنفسنا لتقديم تجربة من المستوى الرفيع عبر جهاز بيكسل 3 ايه بسعر يبدأ بـ399 دولارا".

وبات الهاتف الجديد متوافرا عبر المتجر الإلكتروني لمجموعة "غوغل".

وأشار أوسترلو إلى أن سعر هذا الجهاز يوازي تقريبا نصف سعر أحدث الهواتف لكنه مزود بكاميرا ومساعد افتراضي ومزايا تقنية أخرى موجودة في أحدث الأجهزة.

وأوضح المدير التنفيذي لمجموعة "غوغل"، سندار بيشاي، خلال مناقشة الخطوات المتخذة لتعزيز الخصوصية والأمان لدى المستخدمين، أن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إنجاز عدد أكبر من المهام عبر الهواتف الذكية يعني تشارك معلومات أقل مع مراكز البيانات الإلكترونية.

وقال بيشاي: "نؤمن بقوة أن الخصوصية والأمان حق للجميع".

ويأتي إطلاق هذا الجهاز الجديد بعدما رفعت "آبل" و"سامسونغ" من أسعار الأجهزة الجديدة إلى ما فوق ألف دولار، فيما يباع الجهاز الأكثر تطورا من "غوغل" بسعر 800 دولار.

ويحمل "بيكسل 3 ايه" مزايا "جذابة للغاية للمستخدمين غير الراغبين في دفع مبالغ كبيرة"، وهو يشكل تهديدا لمجموعة "سامسونغ" الرائدة في سوق الهواتف الذكية حول العالم، وفق المحللة في "كرييتيف ستراتيجيز" كارولينا ميلانيزي.

وأطلقت "غوغل" أيضا جهاز "نست هاب ماكس" اللوحي الذي يحوي شاشة بقياس 10 إنشات (25 سنتيمترا) وهو مزود بكاميرا وميكروفون ونظام للصوت ومساعد افتراضي.

وسيباع هذا الجهاز بسعر 229 دولارا لدى طرحه في فترة لاحقة هذه السنة في الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.