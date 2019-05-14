خلل جديد في تويتر.. والشركة توضح

أعلنت شركة تويتر، الاثنين، أنها قد تكون جمعت وشاركت عن غير قصد بيانات المواقع الخاصة ببعض المستخدمين الذين يستخدمون تطبيقها من خلال أجهزة آبل، مع شريك إعلاني.

وفي بيان على مدونتها، أوضحت تويتر أن البيانات، التي جُمعت، لم يُحتفظ بها، إنما كانت موجودة فقط في أنظمتها لمدة قصيرة، وقد أبلغت المستخدمين الذين تأثرت حساباتهم بأنه قد أُصلح الخلل.

كما لفتت إلى أن "الشريك الإعلاني الذي شُورِكت معه معلومات الموقع لم يصل إلى بيانات، مثل: المُعرف الشخصية للمستخدمين، أو أي معلومات أخرى تخص الحساب ويمكن أن تكشف عن هوية المستخدمين".

ووفقاً لتويتر، فإن الخلل قد أثر على كل مستخدم لتطبيقها على نظام "آي أو إس" كان قد فعّل ميزة تحديد المواقع بدقة. وفيما يخص المستخدم الذي يملك أكثر من حساب، فإن تفعيل هذه الميزة على أحد تلك الحسابات كفيل بمشاركة معلومات الموقع من الحسابات الأخرى.

وأضافت: "لقد أصلحنا هذه المشكلة ونعمل بجد للتأكد من عدم تكرار حدوثها مرة أخرى"، مؤكدة: "لقد تواصلنا أيضاً مع الأشخاص الذين تأثرت حساباتهم لإعلامهم بأن الخلل قد أُصلح".

يُشار إلى أن هذا هو الخلل الرابع، الذي تكشف عنه تويتر خلال السنة الماضية، ففي كانون الثاني/ يناير الماضي كشفت الشركة عن خلل تسبب في الكشف عن تغريدات مستخدمي تطبيق على نظام أندرويد المحمية منذ عام 2014.

وفي أيلول/ سبتمبر 2018، أعلنت تويتر عن خلل نجم عنه إرسال رسائل المستخدمين الخاصة إلى المطورين لم يكن من المفترض بهم تلقيها. وفي أيار/ مايو 2018، حذرت مستخدميها من وجود خلل أدى إلى تخزين كلمات المرور الخاصة بهم في شكل نص عادي.